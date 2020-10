La Zona Franca pide datos del centro de migrantes de Arinaga para el visto bueno

Esta diseminación de alojamientos satura y hace menos eficientes los recursos humanos de la entidad por lo que la Delegación del Gobierno, ante la carencia de infraestructuras de titularidad estatal, vio con buenos ojos la cesión de estos terrenos de la Zona Franca, por parte de la Autoridad Portuaria a Cruz Roja, que ya empezó a instalar las casetas. Solo era un espacio de "transición" con una duración de entre seis meses a un año hasta crear una red de centros estatales, como puede ser El Matorral en Fuerteventura o el cuartel Canarias 50 en Las Palmas de Gran Canaria, expuso el delegado del Gobierno.

Según Gabriel Corujo deben conocer si Aduanas, por ejemplo, tiene algo que decir sobre este campamento, aunque recuerda que ya hay terrenos de la Zona Franca que se usan para voluntariado como el Banco de Alimentos o el centro logístico de Cruz Roja en el Puerto de Las Palmas. Esta parcela de 260.000 metros cuadrados fue cedida por la Autoridad Portuaria, que dirige el también socialista Luis Ibarra a Cruz Roja, pero el espacio está en la Zona Franca, aunque no está siendo usado por ninguna empresa. El Ayuntamiento de Agüimes rechaza que se instale en esos terrenos el campamento de migrantes al sostener que hay empresas interesadas en este área, que las condiciones del insolación y de viento no son las correctas para estas personas y que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han informado que el polígono industrial solo puede acoger usos para desarrollar el tráfico marítimo y no para albergar a seres humanos. El alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, ha pedido otro informe externo para determinar si cabe el campamento en el polígono industrial de Arinaga.

Gabriel Corujo no tiene conocimiento de que alguna empresa haya mostrado interés en esa parcela. En cualquier caso, ha pedido información a la Autoridad Portuaria sobre el campamento para determinar si la Zona Franca tiene algo que objetar, aunque el suelo lo ceda Luis Ibarra. Eso es ya otra cuestión que lleva años en desavenencias, en el sentido que desde la Zona Franca se reclama gestionar tanto el suelo como las actividades de este área.

Cruz Roja ha presentado un proyecto al Ayuntamiento de Agüimes para hacer las obras del campamento y el consistorio, por ahora, se niega a conceder las licencias. Aunque se diga que es provisional, el ayuntamiento cree que podría ser permanente en un polígono industrial, que para la corporación y los empresarios de ese área, tiene otros usos. La semana pasada el consistorio aprobó una moción que contó con el voto favorable de 18 de los 21 concejales del pleno, correspondientes a los 16 concejales del grupo de gobierno de Roque Aguayro y a los representantes de Ciudadanos y Coalición Canaria. Los tres concejales del Partido Socialista se abstuvieron en la votación. Según el Ayuntamiento, los inmigrantes que se planea ubicar en este espacio acabarían hacinados bajo carpas o casetas de lona y expuestos a duras condiciones ambientales, una situación impropia de un país civilizado e intolerable para cualquier estado miembro de la Unión Europea.

El delegado del Gobierno, el socialista Anselmo Pestana, grupo político que cogobierna con el del alcalde Óscar Hernández (Roque Agüayro-NC), en el Gobierno de Canarias y en el Cabildo grancanario, entre otras instituciones, no tiene la misma visión que el regidor de Agüimes. Sin querer polemizar, explica que le ha pedido un informe al Gobierno de Canarias que es favorable a una licencia provisional. Si sigue la negativa municipal, el delegado apunta a la posibilidad de desechar este recurso "provisional".

Para Anselmo Pestana "es una pena·" que se produzcan estos debates en los que todo el mundo se muestra favorable a que haya instalaciones de migrantes en condiciones pero: "por favor no me las pongan cerca".

No obstante, según el alcalde de Agüimes, tanto ahora como en el pasado, el municipio ha demostrado "su solidaridad" con el fenómeno migratorio, albergando instalaciones para el acogimiento temporal de inmigrantes.

La Residencia Escolar de Arinaga alberga actualmente a un numeroso grupo de personas que se encontraban en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, precisa.