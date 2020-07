CC critica que Torres improvise de nuevo con el pacto de reactivación

El secretario general de CC-PNC, José Miguel Barragán, critica la convocatoria realizada por el presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, para activar el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias, prevista para el próximo día 13 de julio, "porque una vez más vuelven a cambiar las reglas de juego" y "siguen improvisando". Barragán hace referencia a que esta convocatoria, que llega "44 días después de la firma del pacto" no se corresponde con la metodología de trabajo recogida en el documento.

"Podría decir que me sorprende", expone el líder nacionalista, "pero no lo hace porque no es la primera vez que el Gobierno cambia las reglas de juego con respecto a este pacto" y recuerda que durante la negociación "pese a lo acordado anularon todo debate entre los firmantes".

Así, el nacionalista señala que el documento firmado el pasado 30 de mayo recoge que se pondrán en marcha "mesas de diálogo institucional cuya finalidad específica es convertir este pacto en un plan concreto". "Sin embargo la convocatoria que nos llega del Gobierno solo hace mención a una mesa de seguimiento que entendemos que debe existir y, de hecho, nosotros la propusimos, pero nunca como sustitución de la propuesta de trabajo del Pacto", expone.

Barragán lamenta que ahora el Gobierno, tras 44 días de silencio, "no hace mención a las diferentes mesas de diálogo institucional para convertir el Pacto en un plan concreto" pero sí avanza una reunión de la mesa de seguimiento de todos los firmantes para hacer entrega de las fichas financieras de todas las actuaciones con partidas presupuestarias ya ejecutadas, de las partidas presupuestarias ya comprometidas y también las actuaciones de carácter administrativo que no exigen ficha financiera. "Es decir", una hoja de ruta, un calendario y una metodología "que poco o nada tiene que ver con lo firmado" lo que, "es poco riguroso porque", agrega, "lo que se firma, se cumple" y no solo "por respeto a quien firma sino porque, de lo contrario, se corre el riesgo de tirar por la borda el consenso alcanzado".