Un pleno express formalizó el pase de la concejala Evelyn Alonso a su condición de no adscrita. La sesión extraordinaria, con dos únicos puntos en su orden del día, comenzó a las ocho y media de la mañana con el secretario de la Corporación, Luis Prieto, dando cuenta de la nueva condición de Evelyn Alonso en el ayuntamiento, después de que Ciudadanos, partido político por el que concurrió a las elecciones del 26 de mayo de 2019 comunicara oficialmente su expulsión y, por tanto, que ya no es militante.

La gran ausente del pleno fue precisamente la afectada, que el pasado 26 de junio tomó posesión precisamente como concejala de Santa Cruz en sustituto del dimitido Juan Ramón Lazcano , cuyo cese se formalizó en la Corporación el 29 de mayo.

El secretario de la Corporación recordó que el pasado 30 de junio, cuatro días después de que Evelyn Alonso adquiriera su condición de concejala y el mismo día que firmó ante notario la moción de censura con CC y PP, Ciudadanos comunicaba la pérdida de la condición de militante.

En este escrito se advirtió que se le daba un plazo de 24 horas para que pudiera presentar un recurso ante la comisión de garantías del partido.

Según el secretario municipal, el día 3 de julio, el vicesecretario general de Ciudadanos remitió un nuevo escrito en el que comunicó la expulsión en firme de Evelyn Alonso.

A partir de ahora, tal y como recordó el letrado de la Corporación, la primera concejala no adscrita en la historia del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no podrá ostentar ningún cargo con dedicación exclusiva ni parcial, y tampoco podrá acogerse a los derechos que disfrutan los grupos municipales. De otra forma, Evelyn Alonso no podrá recibir una retribución por tareas de gobierno, de prosperar la moción de censura del próximo lunes, sino solo podrá percibir las dietas establecidas por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones.

El segundo y único punto del orden del día trajo al pleno, por segunda vez, el convenio de colaboración con el Cabildo para la cesión temporal de instalaciones deportivas temporales durante la ejecución de obras. Fue un mero trámite que escénico que este punto se retiró en una anterior sesión a petición de CC y ahora, en una segunda oportunidad, se somete a votación una vez subsanadas las anomalías advertidas por CC. Lo curioso fue que, después de que el portavoz de CC, Juan José Martínez, explicara su voto favorable porque "en definitiva siempre estuvimos de acuerdo en el fondo del convenio", la alcaldesa aprovechó para poner la puntilla a ese argumento: "No se ha realizado ninguna modificación, ni se ha incluido un solo papel". Aún así, y con la cara de sorpresa del jefe de la oposición, José Manuel Bermúdez , por el tono poco conciliador de la regidora, el expediente fue aprobado por unanimidad.

El salón de plenos volverá a abrir sus puertas el próximo lunes para debatir la moción de censura contra la actual alcaldesa.