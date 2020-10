A apenas tres días de que CC y PP voten en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la moción de censura presentada contra el gobierno que dirige la socialista Patricia Hernández, esta hacía ayer un último llamamiento a la "responsabilidad" de los concejales censurantes para pedirles que "entren en razón, al menos uno".

En el pleno extraordinario en el que se constató el pase de la concejal Evelyn Alonso al grupo de los no adscritos tras su expulsión de Ciudadanos por respaldar la censura, Hernández sostuvo que no hay "ninguna razón" para promover un cambio en el Ayuntamiento. Aseguró que en la ciudad se percibe el "rechazo" de los ciudadanos a la moción, "incluso entre sus propios votantes", recordado cómo desde CC y PP dijeron "que no se podía gobernar con tránsfugas cuando no había tránsfugas en el Ayuntamiento", en referencia a su elección como alcaldesa con el apoyo también de dos concejales de Cs que actuaron entonces contra el criterio de la dirección del partido.

Ahora, que ha quedado "acreditado" que Evelyn Alonso es edil no adscrita , deben estar "a la altura de los ciudadanos" y hacer "coincidir" lo que se dice y se piensa con lo que se hace.

Lo decía al finalizar la sesión plenaria en la que el secretario de la corporación informó de la expulsión de Alonso de Cs, según constató el partido al ayuntamiento una vez que la edil -que no acudió por razones personales- no recurrió ante la comisión de garantías en el plazo de las 24 horas que se estableció el martes 30 de junio. El 3 de julio pues el partido naranja envió otra comunicación señalando que la expulsión es firme.

Alonso se convierte así en la primera edil no adscrita de la historia de Santa Cruz de Tenerife. Aunque conserva todos los derechos individuales que como concejal le confiere la Constitución "no tendrá derecho" a ostentar cargos en el gobierno municipal ni percibir retribuciones económicas, en línea con la ley de municipios de Canarias.

El secretario relató que el pasado lunes Evelyn Alonso pidió que se retirara este punto del orden del día porque considera que no está acreditada la expulsión al no cumplirse con los trámites. No obstante, la ley no exige una certificación de la expulsión sino que se acredite, algo que el Ayuntamiento ha constatado.

Ante las posibles dudas que abre esta situación respecto a si Alonso seguirá adelante con la censura, el portavoz del Grupo Municipal Nacionalista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez, asegura que "no hay nada" que la impida. Alonso, sostiene Martínez, "es una persona muy firme en sus convicciones" y "muy valiente" y cree que su condición de edil no adscrita "no va a afectar a su decisión" .

"Ya contaba con esto", reveló el nacionalista, que sostiene que la situación actual de Alonso "es la misma" que tenían el año pasado los dos concejales de Cs en el Ayuntamiento, Matilde Zambudio y Juan Ramón Lazcano, y los consejero del Cabildo de Tenerife Enrique Aarriga y Concepción Rivero que hicieron posible que CC perdiera ambos bastiones tinerfeños. En esa línea, indicó que Alonso ha presentado una demanda, como hicieron Zambudio y Lazcano en su momento.