Se acabó. Solo algo más de un año ha durado el denominado, por sus protagonistas, "cambio" en Santa Cruz de Tenerife. El nacionalista José Manuel Bermúdez ha desalojado a la socialista Patricia Hernández y ha recuperado la Alcaldía que esta le quitó con el apoyo de los dos ediles de Cs, incumpliendo las directrices del partido, y de Unidas Podemos desde la oposición. La moción de censura presentada por CC, PP y la edil expulsada de Ciudadanos, Evelyn Alonso, ha salido adelante este lunes en un pleno marcado por la tensión dentro y fuera de la Casa de los Dragos, entre miradas cómplices y alguna que otra disimulada sonrisa en el equipo ganador, y entre rostros tristes y desencajados, en el perdedor.

Entre fuertes medidas de seguridad arraca una sesión plenaria en la que José Manuel Bermúdez (CC) es el primero en tomar la palabra para asegurar que presenta la primera moción de censura en la historia de Santa Cruz de Tenerife desde la iusión, el compromiso y la experiencia y, además, destaca que su trayectoria al servicio de la Isla y de la capital es "intachable".

"Las palabras que pronunció Juan Ramón Lazcano -edil de Ciudadanos- cuando dimitió justifican esta moción de censura", afirma el nacionalista canario durante su intervención y destaca los dos motivos que esgrimió Lazcano para entregar su acta de concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz "la continua situación de conflictividad que se vive en la capital tinerfeña como el hecho de que en las decisiones políticas prevalezcan los intereses políticos a los generales".

El nuevo regidor municipal también asegura que "Santa Cruz necesita urgentemente una mayoría de gobierno fiable y lo necesita ante una minoría apoyada por podemos desde, lo q hace imposible gobernar con fundamento". Crítica falta liderazgo Patricia Hernández, que ha gestionado con decisiones "caprichosas, oscuras y sectoriales". Denuncia la parálisis que ha sufrido ciudad acentuada por crisis de la Covid-19 y asegura que Santa Cruz necesita urgentemente estabilidad.

Tras la intervención de Bermúdez, la siguiente en tomar la palabra fue la socialista Patricia Hernández quien declara que "está moción se ha presentado porque el 15 junio 2019 se marcharon sintiéndose desalojados de un ayuntamiento q creen q es suyo, necesitan el poder como el aire los demás". "Han confundido el Ayuntamiento con la sede de su partido, que Santa Cruz es suya", apunta. La ya exalcaldesa de la capital tinerfeña también aprovecha para denunciar que la moción de censura se haya presentado para que "apartemos los ojos de los expedientes oscuros". Además, critica que CC y Bermúdez solo "promete pero no hace nada" , pues "solo le importa usted mismo".

El discurso de Hernández provoca que tanto los ediles del PSOE como de Podemos y Matilde Zambudio se pongan en pie para aplaudir a alcaldesa, quien ha enviado un mensaje a chicharreros: "me siente donde me siente, mi compromiso será idéntico, gobernando o en la oposición, velar por los intereses de santa Cruz". Hernández finaliza su discurso con una frase de Pedro Zerolo: "Al final todo saldrá bien y si no sale bien, es que no es el final".

Después de las intervenciones de Bermúdez y Hernández le llega el turno a los portavoces de los diferentes grupos políticos en el Consistorio chicharrero. La primera en tomar la palabra fue la primera teniente de alcalde y edil de Cs, Matilde Zambudio, asegura en su discurso que está preocupada porque el ayuntamiento quedará reducido a la "política clientelar". Denuncia que esta moción censura este apoyada por una tránsfuga, pues es "una acción corrupta y no es honrosa para Santa Cruz". Tacha a los firmantes de la misma de "irresponsables" e insiste en que la población chicharrera ni está a favor de esta moción de censura.

Por su parte, el portavoz del PP en Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Díaz Guerra , califica de "asqueroso y canalla" el discurso político del actual equipo de Gobierno. Recuerda que CC ganó las elecciones y que, aun así, el PP aplaudió el cambio de gobierno en Santa Cruz. Pero, añade, "nos hemos llevado una gran decepción" y, por el contrario, "hemos descubierto en CC personas, que comparten la ilusión por trabajar por esta ciudad".

Díaz Guerra explica que que la moción censura no se presenta para quitar a unos y poner a otros, sino para censurar una gestión que ha sido "pésima"."Han estado más preocupados buscar en los cajones que en sacar adelante proyectos, más preocupados en hacer oposición a la oposición.Ustedes son especialistas en destruir personas con expedientes del tres al cuarto e incompletos". "Sabemos que nuestros futuros socios no son perfectos, pero los preferimos a ustedes", manifesta el portavoz de los populares para añadir: "Bermúdez ha sido honesto y se ha ganado mi confianza. Con ustedes, sin embargo, me he llevado una gran decepción".

El popular concluye su intervención dirigiéndose a Patricia Hernández y le dice que si la moción sale adelante es porque no ha querido nii no ha podido confirmar una nueva mayoría en Santa Cruz.

Finalizado el discurso de Díaz Guerra, toma la palabra el portavoz de Unidas Podemos, Ramón Trujillo, quien pide al PP que sea valiente y no apoye moción de censura, porque CC no ha hecho nada por los ciudadanos de Santa Cruz.

El segundo teniente alcaldesa y portavosé Ángel Martín inicia su discurso denunciando ataques homófobos contra el edil socialista Florentino Guzmán Plasencia . Y declara que esta moción censura "no es legítima ni son las formas, ni es el momento ni en el fondo".

El último en intervenir ha sido el l portavoz de CC, Juan José Martínez, quien aprovecha para destacar que la moción censura no es sólo legítima sino necesaria, recordando que fue CC PNC quien ganó las elecciones y que Hernández consiguió Alcaldía a través de una maniobra política con dos tránsfugas, incumpliendo las directrices dadas por Ciudadanos.

Martínez asegura que Santa Cruz de Tenerife "ha perdido un año, en el que, mientras la población luchaba contra la Covid-19, una carroza muerte recorría la ciudad al ritmo canciones Pepe Benavente". Denuncia el acoso sufrido por la edil expulsada de Cs, Evelyn Alonso y destaca la situación en la que se ha dejado a la ciudad, que lidera la destrucción de empleo. Recuerda a la alcaldesa la situación q se está viviendo en Arona, "si hablamos de corrupción", e insiste en la necesidad de dar estabilidad a santa cruz y de recuperar el liderazgo. Concluye instando a dejar a un lado la crispación y recordando una frase Adán Martín, "no lleguemos tarde al futuro".

Tras los discursos, llega el momento de la votación. Los 27 ediles se levantan con sus mascarillas puestas a votar y así, catorce votos, los diez ediles de CC, los tres del PP y Evelyn Alonso, han devuelto el Ayuntamiento de la capital a Bermúdez, a pesar de que el PSOE y la concejal de Cs Matilde Zambudio lo han intentado todo para evitar esta moción de censura, la primera en la historia de la democracia en Santa Cruz de Tenerife.