El auge nacionalista del 12-J alienta el 'abrazo' entre CC y NC

Eso sí, consideran que el resultados del 12-J incrementa la incertidumbre en la política estatal por el efecto del estancamiento del PSOE y la debacle electoral de su socio de Gobierno, Unidas Podemos, cuya debilidad podría radicalizar su posición en el Ejecutivo de Sánchez.

Desde CC se aplauden los resultados logrados por los partidos nacionalistas en las dos comunidades mencionadas, aunque distinguen claramente entre el valor político del "nacionalismo moderado" del PNV, e incluso el del "nacionalismo transversal" del BNG, y el del independentismo de EH Bildu, aunque matizado en esta ocasión, cuyo avance no consideran positivo. En todo caso, entienden que el auge nacionalista en ambos territorios demuestra que "hay una visión mayoritaria de cómo se tiene que configurar el Estado de las Autonomías y que puede equilibrar la solución del debate territorial, frenando los impulsos centralistas que con frecuencia aparecen en Madrid", afirma el secretario general de CC, José Miguel Barragán.

El dirigente de CC reconoce que esos resultados alientan el debate sobre el futuro del nacionalismo canario y su posible horizonte de reunificación, o al menos el de "otras alianzas estratégicas", aunque destaca que habría que partir "de la realidad de que el nacionalismo con capacidad de gobierno, que representa CC, saca mucha ventaja electoral a la otra fuerza nacionalista", en referencia a NC. "Una de las lecturas que sí debemos extraer es que cuando el nacionalismo es fuerte y sólido, tiene más apoyo ciudadano y más posibilidades electorales", asegura Barragán, quien recalca que "Galicia y el País Vasco demuestran que todos los nacionalismos han crecido y que ha habido huecopara que todos ellos avancen", tanto el moderado del PNV, como los que han crecido a costa de Podemos. Para CC, la principal lectura que habría que extraer es que "la historia nos va repitiendo constantemente que la división (del nacionalismo) es castigada en lar urnas".

En términos similares se expresa el diputado nacional de NC, Pedro Quevedo, que apuesta por la unidad de acción nacionalista en Canarias en términos de interés electoral. "Los resultados del 12-J demuestran que si el nacionalismo se estructura con seriedad y con un alto grado de confluencia, y desde un mensaje no excluyente, será capaz de aglutinar a un alto porcentaje del electorado que exige respuestas a las necesidades y singularidades de cada territorio, y capaz de atraer incluso a los electores de otros movimientos que no se han asentado", afirma Quevedo. Recalca que "los pueblos entienden bien el valor del nacionalismo no excluyente, y ni NC ni CC lo somos, como instrumento político para trasladar los problemas de los territorios a las políticas del Estado", e insiste en que "el nacionalismo consecuente es ha mostrado como valor en auge que debe jugar un papel fundamental en los gobiernos autonómicos y en los contrapesos políticos en el Congreso". Para él, la confluencia nacionalista en Canarias como la que se concreto en la alianza electoral con CC en las últimas elecciones generales estaría en estos momentos claramente por delante de otras "fórmulas del pasado", en referencia a la que NC alcanzó con el PSOE en 2015 y 2016. Una apuesta que deja en el aire cómo compaginar esa "confluencia nacionalista" entre CC y NC con el pacto que el nacionalismo progresista mantiene en el actual Gobierno regional junto a socialistas, UP y ASG.

Para el diputado de NC, la segunda lectura fundamental del 12-J es la derrota de las tesis centralistas auspiciadas por la "nueva derecha española" del PP de Pablo Casado, de Vox, y de los mensajes más antinacionalistas de Cs, asegurando que incluso la nueva mayoría absoluta del popular Núñez Feijóo en Galicia tiene esa interpretación. "El electorado gallego y vasco evalúa con claridad lo que representan los territorios en la España autonómica y han desautorizado el discurso radical de la derecha", afirma Quevedo, para quien el triunfo del presidente gallego "no es el de Casado, ni el del PP nacional, sino todo lo contrario". El diputado por Las Palmas cree que la jornada electoral del domingo expresa también que el movimiento político que representa Unidas Podemos "no se ha consolidado" y que "su inmadurez" se ha reflejado en estas elecciones tanto por sus conflictos internos, como por su "problemas de identidad" respecto a la política territorial y a lo que representa estar en el Gobierno estatal.

Nuevo escenario estatal

En este sentido, tanto CC como NC consideran que la debilidad de Podemos supone un elemento de posible inestabilidad en el Ejecutivo central y añade incertidumbre a la legislatura. Barragán asegura que esa situación podría "radicalizar" a la formación morada tratando de condicionar la acción política del Ejecutivo de Sánchez, y eso implicaría problemas de cohesión y dudas sobre las mayorías parlamentarias de apoyo. En ese contexto, se da por hecho que el PNV aumenta su influencia en el Congreso, pero sigue sin despejarse en qué otros partidos se asentaría la negociación de los próximos Presupuestos estatales, las reformas legislativas pendientes, o los planes de reconstrucción para superar la crisis provocada por la pandemia.

En este contexto, los nacionalistas canarios creen que el nuevo escenario político no sólo depende de los números concretos que vayan a respaldar al Ejecutivo de Sánchez, sino que éste debe buscar apoyos más amplios. Quevedo cree que, aunque los resultado reflejan que "la pandemia ha consolidado al Gobierno y suponen un fracaso de quienes han intentado utilizarla para derrocarlo", en referencia al PP y Vox, "el reto del PSOE y Sánchez es ahora no sólo sacar las cuentas parlamentarias, sino ampliar cualitativamente los apoyos, y está claro que ningunear a los nacionalistas no es buena política". Por eso cree que, más allá de los números, NC y CC pueden incrementar su peso en el Parlamento y con ello impulsar los temas canarios que se mantienen abiertos con el Gobierno central en el marco de la reconstrucción social y económica.

Para Barragán, "la defensa de Canarias la vamos a plantear independientemente de los apoyos del Gobierno, y seguiremos trabajando de manera directa con el Ejecutivo central nuestra agenda de reivindicaciones para que tenga traducción en los Presupuestos estatales". Según explica, "tenemos la ventaja de que contamos con el documento del pacto por la Recuperación Social y Económica de Canarias, en el que se contempla una parte esencial agenda nacionalista y que la base desde donde se tienen que configurar las relaciones Canarias-Estado". "Es una ventaja táctica a la hora de conseguir los objetivos que nos propusimos con la coalición electoral con NC", recalca el dirigente de CC.