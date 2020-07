Torres impulsa el plan de reactivación con una partida inicial de 914 millones

Ángel Víctor Torres impulsa el plan de reactivación social y económica de Canarias con una partida inicial de 914 millones y 247 medidas para este año. La expectativa del Ejecutivo regional es sumar a esta cantidad otras partidas adicionales antes de que finalice 2020, algo que dependerá, en gran medida, de los acuerdos que se alcancen en Europa y los avances que tengan lugar en Madrid.

El presidente del Ejecutivo regional se reunió con las fuerzas políticas, patronales, organizaciones sindicales y representantes de los cabildos y ayuntamientos 45 días después de que se produjera la firma del pacto. El acto, que tuvo lugar en el Parlamento regional el Día de Canarias, fue el primero en cristalizar en una región tras el estallido de la pandemia. La inconcreción del mismo durante este tiempo ha alentado las críticas de la oposición. No solo de PP y Cs, que decidieron no sumarse al mismo, sino también de Coalición Canaria (CC), que ayer volvió a insistir en que el Gobierno no aporta nada nuevo y que la reunión estaba poco preparada. "O el Gobierno se pone las pilas, o va a ser muy difícil trabajar así", advirtió el secretario general de Coalición y portavoz del grupo parlamentario nacionalista, José Miguel Barragán.

La mesa de seguimiento del pacto de reactivación no solo sirvió de escaparate para que CC llamara la atención al Ejecutivo, sino también para que la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, insistiera en la necesidad de financiación que presentan los consistorios ante la caída de ingresos. Si el Ministerio de Hacienda no se abre a sentarse con los ayuntamientos para tratar de solventar su situación, recalcó que la compensación a través del endeudamiento vía Gobierno es otro camino a explorar. Los municipios canarios han reclamado hasta ahora sin éxito el uso de sus remanentes mientras que los cabildos han logrado sentarse con el Ministerio de Hacienda para avanzar en el desbloqueo de su superávit. Ahora, están a la espera de que el departamento en manos de María Jesús Montero les concrete una nueva cita. "Uno de los aspectos fundamentales es poder garantizar los servicios públicos", apuntó Dolores Corujo en representación de la Fecai.

El plan de activación de Canarias se desarrollará en dos fases. La primera, la A, es la que está ya en marcha y se divide, a su vez, en dos tramos: el primero finaliza hoy para dar comienzo al segundo, que se prolonga hasta final de año. La fase B arrancará en 2021 y se extenderá hasta 2023. Las 247 medidas anunciadas por Torres pivotarán en torno a 106 ejes de actuación que estarán alimentadas con 914,46 millones de euros, unos fondos generados por el propio Gobierno.

Esa es solo la partida inicial, pues el Ejecutivo regional aspira a más. En esas expectativas juega un papel crucial Europa. Mañana el jefe del Ejecutivo regional mantendrá una reunión con el resto de representantes de las regiones ultraperiféricas (RUP), justo un día antes de que arranque la cumbre de líderes europeos para concretar el plan de reconstrucción y el marco presupuestario para el próximo septenio. "Canarias se la juega en Europa y nos la jugamos ya", apuntó.

El Gobierno canario también cuenta con los fondos que pueden llegar del Estado para multiplicar la potencia del plan de reactivación canario. El Ejecutivo estima que podrá recibir unos 549,6 millones de euros de los 16.000 millones del fondo no reembolsable creado por el Gobierno central. De éstos, 373 millones son recursos adicionales que se destinarán al programa de reconstrucción. La opción de usar su superávit junto a la posibilidad de emplear los 500 millones pendientes de las sentencias de carreteras aumenta las expectativas del Ejecutivo canario, que también cuenta con que los reajustes presupuestarios puedan permitir disponer de una cantidad que oscila entre los 100 y los 150 millones adicionales para este ejercicio.

Torres, que subrayó en que el plan de reactivación está "vivo", remarcó que el Gobierno escala "peldaño a peldaño" para lograr toda la financiación necesaria para paliar los efectos de la crisis desatada por el coronavirus. Si bien confía en lograr todas las partidas necesarias para alcanzar tal objetivo, recordó que la sociedad se enfrenta a "momentos muy complicados" en los que está presente, además, "la gran amenaza" de un rebrote y de los pasos hacia atrás que conllevaría una situación así.

Ante un escenario como el actual, el presidente regional recalcó la importancia de aunar esfuerzos y afeó, por ello, la actitud adoptada por Coalición. "Hay que tener altura de miras y no tacticismos políticos", sostuvo. Torres, que espera que CC se mantenga en el pacto de reconstrucción pese a sus reiteradas críticas -la semana pasada presentó 64 enmiendas al proyecto de ley de medidas extraordinarias de carácter económico, financiero, fiscal y administrativas para afrontar la crisis del Covid-19 con el objetivo de que sirvan como puntos de partida en la elaboración definitiva del plan de reactivación económico-, también extendió la mano a PP y Cs, los dos únicos partidos que no quisieron sumarse al pacto.

Las patronales canarias dieron, por su parte, su visto bueno a la hoja de ruta planteada por el Gobierno canario. El presidente de CEOE-Tenerife, José Carlos Francisco, destacó que el 2020 desde el punto de vista presupuestario "va a ser razonablemente bueno", pues en la reunión se informó que el nivel de gastos e inversiones se había incrementado hasta junio, en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, pese al parón provocado por la pandemia. Su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, reclamó medidas "creativas" e insistió en la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos y la flexibilización del REF para que las empresas se adapten a las nuevas circunstancias. La captación de fondos europeos a través de la presentación de proyectos es, según mantuvo, otra de las vías a explotar.

El secretario general de CCOO en Canarias, Inocencio González, también puso en valor los pasos dados, si bien recordó que aún quedan incógnitas por despejar en materia de empleo -en Canarias la reactivación del empleo está 13 puntos por debajo de la media- y decisiva captación de fondos en Europa.