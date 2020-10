La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha censurado este jueves al administrador único de Radiotelevisión Canaria (RTVC), Francisco Moreno, por la entrevista realizada al presidente del Ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, el pasado 25 de marzo, en Gran Canaria, apenas diez días después de que se decretara el estado de alarma, pues, según ha dicho, "entre sus competencias no está ejercer esta labor y tampoco es ético entrevistar a quien lo ha nombrado con un decreto".

Espino ha aprovechado la Comisión de Control de RTVC en el Parlamento autonómico para recordar a Moreno que "la ley por la que fue nombrado deja claras cuáles son sus competencias y, entre ellas, no está la de ejercer de periodista". Es más, según ha comentado, recoge incluso la designación de un órgano que "impida las injerencias de la dirección del ente en la labor informativa, para así salvaguardar su independencia".

A su juicio, la entrevista a Torres "debió haberla hecho alguno de los grandes profesionales que tiene RTVC, no su administrador único", y, por si volviera a darse el caso, Espino ha mostrado su disposición a proporcionarle "una lista de muy buenos profesionales de RTVC en Gran Canaria", porque, según ha recalcado, no comparte "en absoluto" la explicación de que no existiera ninguno. También ha rechazado que fuera imposible el traslado desde otra isla, pues así sucedió con otros programas del medio, para realizar reportajes, como ha reconocido minutos antes Moreno.

La portavoz de la formación naranja en el Parlamento ha criticado que, ante la pregunta al presidente del Gobierno canario, de por qué había cesado ese mismo día a Teresa Cruz como consejera de Sanidad, Moreno diera por buena la respuesta de porque lo había hecho bien. Según Espino, "esto no es de primer año de Periodismo, sino de primero de sentido común", pues tendría que haber sido más incisivo y repreguntar sobre los verdaderos motivos.

A lo largo de su intervención, la parlamentaria de Cs ha recomendado al administrador único de RTVC que "repase la ley por la que fue nombrado, para refrescar cuál es ahora mismo su cometido", y ha subrayado la necesidad de que el Parlamento designe a los miembros de la junta de control para velar por la imparcialidad de la tele pública canaria.

También ha insistido en los argumentos utilizados esta semana en el pleno de la Cámara autonómica, a la hora de no apoyar la convalidación del Decreto ley que otorga "poderes absolutos" al administrador único de RTVC, pues "un medio público no puede funcionar sin contar con órganos de control, tal y como sucede hoy en día en la televisión pública canaria".