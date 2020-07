Clavijo acusa a Quevedo de apoyar en Madrid al PSOE contra el interés canario

Coalición Canaria expresó ayer su sorpresa y malestar por el apoyo del diputado de NC, Pedro Quevedo, al dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso sobre medidas económicas para afrontar la crisis derivada del coronavirus, que se votó el miércoles en el pleno y que logró ser aprobada por un solo voto de diferencia. En principio, fue el voto de Quevedo, que inicialmente iba a abstenerse, el que salvó el texto respaldado por el Gobierno central, aunque un error en las votaciones de una diputada de Unidas Podemos ha provocado la posterior anulación de las mismas y tendrán que repetirse en el pleno del próximo miércoles.

El senador de CC y ex presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó ayer a Quevedo de "priorizar los acuerdos de NC con el PSOE y con Podemos frente a la defensa de los intereses de Canarias en el Congreso, que era el objetivo del acuerdo para presentarnos conjuntamente en la provincia de Las Palmas en las última elecciones generales".

Clavijo incluso considera que el acuerdo electoral entre ambas fuerzas nacionalistas contempla que se negocie, y se acuerde si es posible, el voto que deberá emitir Quevedo en los debates importantes en el Congreso, y que en este caso CC y NC tenían pactado abstenerse respecto a ese dictamen porque no respondía a las necesidades del Archipiélago para abordar la crisis.

El senador nacionalista verbaliza una opinión generalizada en el seno de su formación respecto a que la dificultad del Gobierno central y de los partidos que lo sustentan para aprobar los documentos elaborados por la Comisión de Reconstrucción, colocaban a Quevedo y a la diputada de CC, Ana Oramas, en una situación privilegiada para forzar la inclusión de medidas relacionadas con Canarias en algunos de esos dictámenes, sobre todo en el de medidas económicas que el diputado de NC salvó con su apoyo. Sin embargo, en CC consideran que una vez asegurado el voto de Quevedo, el PSOE evitó negociar con Oramas algunas de las enmiendas que ésta había presentado a ese texto. "Pedro Quevedo apoyó a cambio de nada, todo lo contrario de lo que hizo por ejemplo el diputado de Teruel Existe, que pacto cerca de 10 enmiendas transaccionales antes de la última votación", aseguran desde Coalición Canaria.

"Para nosotros es una sorpresa el apoyo de Quevedo porque se supone que tenemos una comisión donde coordinamos nuestra posición y teníamos el voto pactado, que iba a ser de abstención. Visto el resultado, está claro que podíamos haber sacado petróleo de esa negociación, sobre todo para Canarias", afirma Clavijo, quien resalta que "al final, una vez más NC decide de manera unilateral y prioriza su acuerdo con el PSOE y con Podemos en contra de los intereses de Canarias".

Clavijo recuerda que CC y NC tienen constituida una comisión de seguimiento de su acuerdo electoral precisamente para actuar conjuntamente en el Congreso, donde Quevedo deberá dejar su escaño a María Fernández transcurridos dos años y medio de legislatura, y que en ese foro interno deberían pactar pactan el voto. Clavijo asegura que "en ese dictamen sobre medidas económicas Canarias no está reconocida, ni recogidas sus singularidades, ni contempla medidas especificas para afrontar la grave crisis que atravesamos", y que por ello CC iba a evitar apoyarlo. "No queríamos votarlo en contra, pero no podíamos votar a favor. La posición conjunta iba a ser de abstención. Pedro Quevedo cambió el voto en el último momento sin hablar con nosotros", asegura el senador nacionalista.

Estas declaraciones contrastan con el hecho de que NC siempre ha defendido su autonomía política respecto del acuerdo electoral con CC en el posicionamiento de Quevedo en Madrid. De hecho, el diputado por Las Palmas apoyó la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, mientras que Oramas la rechazó desobedeciendo el acuerdo de los órganos de CC para que se abstuviera.

Según Clavijo, después de la investidura se han producido varias reuniones entre ambas formaciones para coordinar su posición en Madrid, entre ellas una de las últimas semanas para abstenerse en el dictamen económico de la comisión de reconstrucción por no contemplar medidas especificas para el Archipiélago. De hecho, Quevedo anunció esa abstención hace varias semanas, pero cambió el voto a última hora tras una petición expresa del PSOE y un reconocimiento implícito de los socialistas de que se tendría en cuenta este gesto de cara a la negociación de los Presupuestos en octubre. Clavijo se mostró ayer escéptico respecto a que Quevedo pueda rentabilizar su apoyo del miércoles al Gobierno en la negociación presupuestaria. "De momento Canarias no está rentabilizando nada del voto de Pedro Quevedo, poco fiable lo veo", afirmó.