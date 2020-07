Intensas gestiones para que Canarias quede fuera de la cuarentena impuesta por Reino Unido

Canarias trabaja para que Reino Unido le excluya de la recomendación de no viajar

Canarias ha logrado tras intensas negociaciones diplomáticas que el Gobierno del Reino Unido excluya a Canarias de la recomendación de no viajar a España por la proliferación de contagios del coronavirus Covid-19.





A estas horas podemos confirmar que TUI volverá a operar con normalidad en sus vuelos a Canarias a partir de mañana. Seguimos intensamente trabajando con el gobierno central y el británico para crear corredores seguros que eviten la cuarentena al regresar al Reino Unido. — Ángel Víctor Torres (@avtorresp) July 26, 2020

Celebramos la decisión deTUI de seguir volando a #Canarias desde #UK. Seguimos trabajando intensamente para evitar la cuarentena a los viajeros procedentes de las Islas, en base a nuestra seguridad reconocida por #UK#CanariasFortaleza https://t.co/6JaILn2zja vía @epcanarias — Yaiza Castilla H. (@Yaiza_Castilla) July 26, 2020

Esto señaló este domingo, presidente del Gobierno canario. "El Reino Unido ha tomado la decisión de recomendar a los ciudadanos que no visiten España, pero con intensas labores diplomáticas hemos logrado que fuera de esa recomendación quede Canarias, así como Baleares".Torres explicó que "tenemos que lograr también, y en eso estamos trabajando intensamente, que no tengan que hacer la cuarentena los turistas, las personas que vengan a Canarias y regresen a Reino Unido.. Tenemos menos positivos que el Reino Unido y por lo tanto no tiene lógica que se tenga que obligar a hacer esa cuarentena".El presidente canario aseguró que está intensificando esas labores diplomáticas y "además pedimos un corredor sanitario aéreo seguro entre Reino Unido y los países seguros y Canarias".", concluyó Ángel Víctor Torres.