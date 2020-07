Clavijo lamenta que "el Gobierno de Canarias vaya por detrás de la realidad en la crisis económica"

El senador por la Comunidad Autónoma de Canarias, Fernando Clavijo, lamenta que el Gobierno de Canarias "llegue tarde" y trabaje siempre a contrarreloj porque "va siempre detrás de los acontecimientos". "Es preocupante que Canarias vaya siempre a rebufo de la realidad que se lo lleva por delante y lo deja sin capacidad de maniobra" y recuerda que "desde el propio sector se le advirtió de la necesidad de salir de la marca España en materia turística para vender las islas como destino independiente y seguro" y, sin embargo, "entregados a la estrategia del Estado no se hizo caso y las consecuencias las tenemos hoy sobre la mesa".

Clavijo, que ha apuntado que la decisión de Reino Unido supone la pérdida de la temporada de verano, señala que esa falta de acción tiene consecuencias directas en la vida de miles y miles de canarios y canarias que, desde hoy mismo, vuelven al Erte o directamente van al paro".

"Este Gobierno parece no entender que el trabajo que realizan, o que no realizan, tiene consecuencias con nombres y apellidos; el de las miles de personas que se ven afectadas" y agrega que "lamentarse no cambia las cosas; las cambia el trabajo, la implicación y la toma de decisiones".

"No podemos seguir anunciando planes y medidas", agregó el senador, "porque ya llegamos tarde, no se pueden seguir perdiendo horas y días en empezar a actuar" y apuntó que "espero que ya se hayan activado los mecanismos, las reuniones y los contactos para evitar que Alemania y otros países europeos siga el ejemplo de Reino Unido y vete también a las islas" porque, de lo contrario, "se pone en riesgo de asfixia a la economía de todo el Archipiélago".

"El tiempo de dar patadas hacia adelante ya caducó, lo hizo hace semanas" por lo que demandó "trabajo, gestión y acción para evitar que las consecuencias de este desastre económico sigan multiplicándose".

El senador autonómico, que precisamente hoy mantuvo reuniones con el sector turístico de la isla de Lanzarote, señaló con respecto a las declaraciones de la ministra de Turismo, Reyes Maroto, avanzando ayer un plan turístico específico para Baleares "que tiene que tener réplica inmediata en Canarias" y recordó que desde hace "meses y semanas se anunció uno similar para nuestro archipiélago tanto en el Congreso como en el Senado del que no se ha vuelto a saber nada".

"Canarias no puede vivir de anuncios y buenas palabras; se necesitan acciones y medidas y una estrategia turística clara" que, como señaló, "no puede ser la misma que la del Estado u otros territorios" porque "volverá a ocurrir lo mismo y las islas volverán a perder".

Para el senador autonómico "la fortaleza real de Canarias no ha sido defendida ni por el Estado ni por el Gobierno de Canarias ante los mercados emergentes". "Una cosa son los planes presentados y otra la acción real; y la realidad es que se ha ido de la mano con el Estado, bajo la marca España, y no se ha puesto en valor la seguridad sanitaria que nos confiere la ultraperificidad y la insularidad".

En este sentido, recalcó que "hoy se debe ver un cambio de estrategia que nos garantice que otros mercados, como por ejemplo el alemán, no copien la decisión del Reino Unido". El senador apuntó, además, que durante su visita a Lanzarote, se puede comprobar cómo la decisión de Reino Unido de ayer tiene consecuencias "hoy mismo" ya que hay hoteleros que abrieron sus puertas hace unas semanas y, ante la avalancha de cancelaciones, se ven abocados a cerrar y a volver a enviar a sus trabajadores al Erte".