Mañaricúa afirma que la decisión de Reino Unido es "un palo muy grande" para Canarias

El presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT) de Las Palmas, José María Mañaricúa, ha considerado que las restricciones impuestas por Reino Unido para que no se viaje a Canarias y Baleares por los rebrotes de coronavirus suponen "un palo muy grande" para el sector cuando empezaba a retomar la actividad.

En declaraciones a Efe, Mañaricúa ha hecho hincapié en que la posición del Gobierno británico no obedece a criterios epidemiológicos, ya que la prevalencia de la covid-19 en Canarias es "mucho más baja que la que presenta Reino Unido y muchas regiones de Europa", por lo que, a su juicio, esta medida supone un "contrasentido".

Canarias ha presentado 5,6 nuevo casos positivos de coronarivus en los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes, mientras que en Reino Unido el número se eleva a 13,9 por cada 100.000 habitantes en este mismo periodo, ha recalcado.

Mañaricúa ha lamentado también las manifestaciones efectuadas por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en las que agradecía a Bélgica y el Reino Unido que desincentiven los viajes a España, ya que se reduce el riesgo de casos de coronavirus importados.

El presidente de la FEHT ha subrayado que España recibe anualmente cerca de 100.000 millones de divisas por el turismo, de las cuales 16.000 se quedan en Canarias, lo que permite mantener el estado del bienestar, por lo que se ha preguntado si Simón pretende que "vivamos sin activar la economía y de las subvenciones" que se recibirán de la Unión Europea.

La decisión de Reino Unido, ha recalcado Mañaricúa, supondrá que muchos hoteles que tenían previsto reabrir en agosto en las islas no lo hagan y que los que ya lo hicieron decidan cerrar.

Ha recordado que los turistas británicos suponen el 30 % de los viajeros que se desplazan a Canarias, con lo que la situación económica se agravará más, pues "no se podrá sacar a trabajadores del ERTE y tendrán que seguir viviendo del Estado".

El dirigente empresarial ha lamentado también que la decisión de Reino Unido haya "tirado por tierra" la labor que se ha desarrollado para recuperar el destino de Canarias y el descrédito que supone para su imagen.

Los británicos que han viajado a las islas tras el confinamiento han podido comprobar que se puede disfrutar de las vacaciones de forma segura por las medidas que se han establecido, pero ahora estos potenciales "embajadores turísticos" han sido cuestionados, ha señalado.

Así mismo, ha comentado que la voluntad de los empresarios turísticos era empezar a reactivar la actividad este verano, pero este tipo de medidas y "alegrías" provocan de nuevo el cierre del destino Canarias, una comunidad cuya economía depende del turismo, ha añadido.

Mañaricúa ha elogiado la reacción del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, así como el trabajo que ha desempeñado su gobierno y, en particular, la consejera de Turismo regional, Yaiza Castilla, ante la crisis generada por la pandemia de coronavirus.

No obstante, ha lamentado que "el buen trabajo" de ambos no esté siendo "refrendado por el Gobierno de España".