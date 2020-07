'La mayoría de las flores' frena una propuesta del PP para test masivos y mascarilla obligatoria

Los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias -PSOE, ASG, Podemos y NC- en el pacto de las flores,' rechazaron ayer una proposición del PP para poner en marcha con carácter inmediato de un plan específico para la realización de test para la detección de la COVID-19 para proteger a la sociedad de posibles brotes.



El diputado popular y médico Miguel Angel Ponce afirmó que la realización de test es una de las principales medidas de contención frente a la COVID-19 y destacó la idoneidad de su propuesta en tanto en cuanto los controles que se están llevando a cabo en los aeropuertos "no sirven". Ponce indicó que en Madrid Barajas se ha hecho un estudio que concluyó que sobre 100 positivos, sólo se detectaron dos casos, y recordó que en la anterior oleada, más del 90% de los positivos de Canarias llegaron de Madrid y en viajes del Imserso.



"La realización de test así como la obligatoriedad del uso de la mascarilla son claves para hacer frente a nuevo rebrote y a un nuevo confinamiento, que sería nefasto para Canarias por sus consecuencias sanitarias, pero también económicas y sociales", afirmó el diputado popular, quién lamentó que los grupos que apoyan al Gobierno antepongan "su sectarismo a la salud, la reactivación y el futuro de nuestra tierra", concluyó.





La propuesta contó con el 'sí' de Cs, cuya portavoz, Vidina Espino , señaló que el 65% de los casos que se están detectando en Canarias son asintomáticos o muy leves, por lo que consideró "muy necesario" la realización de test. Mario Cabrera, de CC, también apoyó la propuesta del PP y añadió que "cualquier supermercado en Canarias tiene más medidas contra la COVID-19 que los aeropuertos".La diputada de Podemos Milagros del Río indicó que propuestas planteadas por el PP como la realización de un estudio de seroprevalencia o test PCR a los colectivos más vulnerables ya se están haciendo. Esther González (NC) hizo hincapié en que los protocolos sanitarios que establecen dónde, cómo y a quién realizar test "no es algo que deba ser objeto de discusión en un Parlamento" . Y el diputado socialista Marcos Hernández incidió en que la Consejería de Sanidad no tiene ninguna competencia para la realización de test en los puertos y aeropuertos, y recordó que el Gobierno de Canarias ya ha iniciado conversaciones con el Ministerio de Sanidad para que esto sea posible.Tras el debate y rechazo en el Pleno de la proposición, Ponce mostró su desconcierto por el rechazo del PSOE, Nueva Canarias, Podemos y Asociación Socialista Gomera, "cuando los propios consejeros de Sanidad y Turismo defienden públicamente estas propuestas"."Es asombroso que el propio Blas Trujillo defienda públicamente esta medida, que Yaiza Castilla asegure que las PCR son la palanca para arrancar la economía, y que en el mismo día sus partidos voten en contra de esta propuesta", lamentó el diputado popular. Ponce censuró que la propuesta haya sido rechazada por "motivos políticos" y que el Pacto de las Flores "defienda de boquilla una cosa y haga la contraria al mismo tiempo. Con la salud no se debe hacer política y menos cuando lo único que se pretendía era garantizar la salud de los turistas, pero también de los canarios", apostilló el diputado del PP.