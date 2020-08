Los alcaldes dilatan su decisión sobre la propuesta para utilizar el superávit

La decisión de los alcaldes sobre la última propuesta realizada por el Ministerio de Hacienda para el uso del superávit y los remanentes de los ayuntamientos tendrá que seguir esperando. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) aplazó ayer por tercera vez la junta directiva que tenía previsto celebrar y la ha pospuesto para el lunes con el fin de valorar la iniciativa del Ministerio y alcanzar un acuerdo ante la posibilidad que había de que se rechazara ante la negativa de todos los partidos excepto el PSOE de votar en contra, incluido Podemos.

El nuevo borrador de Hacienda incorporaría un cambio importante respecto a los últimos documentos acordados entre el Ministerio y la cúpula de la FEMP. Según pudo saber Europa Press, el Ejecutivo central ofrecería una aportación de sus presupuestos de 5.000 millones: 2.000 este año y 3.000 el próximo, mientras que mantiene la propuesta de los remanentes y su devolución a los 10 años, en este caso el 100% de lo entregado por los ayuntamientos. Eso sí, este nuevo fondo sería exclusivamente para los ayuntamientos que pongan el remanente a disposición del Gobierno, según han trasladado fuentes de la junta de portavoces de la agrupación municipalista.

Las últimas propuestas de Hacienda sobre el superávit y los remanentes amenazaban con romper el consenso en la FEMP ya que no contaban con el apoyo mayoritario de la junta de gobierno. Ante este nuevo planteamiento, los grupos han decidido esperar a estudiarla detenidamente, si bien algunas formaciones como el PP aseguran que, según lo conocido, esto supondría un "agravio" entre los ayuntamientos que tienen ahorros y los que no.

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, defiende la propuesta de Hacienda porque supone un cambio sustancial que beneficia a las corporaciones municipales y porque se ajusta a la ley. "La propuesta representa un cambio muy sustancial a mejor, un esfuerzo muy importante por los ayuntamientos", ha subrayado Caballero.

Según el presidente de la FEMP, la entrega de los remanentes es la forma legal para poder utilizarlos sin incurrir en déficit: "No se ha encontrado otra solución jurídica". Caballero ha explicado que con esta entrega, no se "presta nada al Gobierno central", sino que es la forma técnica de "soslayar una ley nefasta para los ayuntamientos". Asimismo, se plantea que, dado que no hay techo de gasto en 2020, los interventores podrán incorporar remanentes al gasto de este año en tanto los ayuntamientos mantengan equilibrio presupuestario, según ha explicado el propio alcalde de Vigo. El documento también contempla el uso del superávit de 2019, la supresión de la regla de gasto para 2019, la prórroga del superávit de 2018, el mantenimiento de las entregas a cuenta este año y la liquidación de 2018, se añaden 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliables hasta los 400 millones.

En Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) está a la expectativa de lo que suceda, aunque ya se pronunció en contra de la primera propuesta planteada por el Estado.