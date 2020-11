Torres zanja el debate sobre el descuento del 75% y asegura que no se va a tocar

El descuento del 75% no se toca. El Gobierno regional lanzó ayer un mensaje claro ante el nuevo debate abierto en torno a la bonificación de los billetes para los residentes en Canarias, tras el informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, aseguró tras la Conferencia de Presidentes celebrada en La Rioja que esta bonificación "no se toca ni se puede tocar" tras su inclusión en la ley del REF que, a su vez, está vinculada al Estatuto de Autonomía, cuya reforma se aprobó en 2018. Por su parte, el consejero de Transportes, Sebastián Franquis, advirtió que la posición del Ejecutivo no ha cambiado y reitera la necesidad de que el Estado establezca mecanismos de control para evitar que las compañías aéreas suban los precios.