La división llega a la Fecam por el acuerdo con Hacienda para el reparto del superávit

La ruptura del consenso en el organismo municipal nacional alimenta la división en la Federación Canaria de Municipios (Fecam). Mientras la presidenta, la socialista María Concepción Brito, hace una "valoración muy positiva" porque "mejora sustancialmente" la propuesta inicial, algo en lo que no coincide su vicepresidente segundo, Óscar Hernández (NC), quien sostiene que "se aleja bastante de lo que pretendemos", mientras que el vocal y alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro (PP), advierte del riesgo del tutelaje en el uso de los fondos, de cuyo carácter finalista echa en falta el turismo. El rechazo de CC se basa en que "se somete a las entidades locales a un chantaje", según el concejal de Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, Juan José Martínez.

El denominado Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias para contribuir desde los municipios a desarrollar una movilidad sostenible, la agenda urbana, políticas de cuidados y apoyo a la cultura y al deporte, alcanzado por el Ministerio de Hacienda y la FEMP, pone 5.000 millones (2.000 este año y 3.000 el próximo) a disposición de los ayuntamientos que cedan sus remanentes al Estado -3.800 millones en el caso de los canarios-, que devolverá en 10 años, a partir de 2022.

La presidenta de la Fecam destaca, además, la "supresión de la regla de gasto", así como el auxilio a los ayuntamientos con déficit "a través de préstamos y la renegociación de la deuda". Los municipios canarios mantienen la reivindicación de redefinir el marco para la financiación local y, especialmente, la modificación de la Ley Presupuestaria. Su eliminación es una de las cuestiones pendientes y esenciales que no corrige la supresión de la regla de gasto, puntualiza el popular Navarro. "Están vinculadas y condicionan por igual el uso de los fondos que generamos los ayuntamientos".

Aunque Brito asegura que ese cambio de norma es imposible actualmente, se trata del margen de maniobra que tiene la Fecam ante un acuerdo que prima a los ayuntamientos con más capacidad de ceder fondos, recuerda el también alcalde de Agüimes, Óscar Hernández. La voluntariedad de esa cesión es requisito sine qua non para que los municipios puedan participar de este convenio. Los instrumentos para los ayuntamientos que no tienen superávit y/o remanente "se concretarán en préstamos y cada situación crítica tendrá que analizarse", explica la presidenta de la Fecam, para la que "lo importante es que el Estado asume el déficit y lo devuelve libre, para que no compute en la regla de gasto".

Mañana se reunirá el Comité Ejecutivo de la Fecam para analizar este acuerdo. "Lo que habíamos pedido y lo que planteó la FEMP de entrada era acceder a estos recursos sin ningún condicionante", sentenció Hernández, por lo que la alteración que supone el documento firmado es el resultado de "anteponer los intereses de partido al de las instituciones y los municipios", en versión del nacionalista Martínez.

En todo caso, y tras un encuentro mantenido ayer en Lanzarote con su homóloga de la Fecai, Dolores Corujo, Brito anuncia que ambas federaciones irán de la mano en la demanda de fondos extraordinarios, a sumar a los acordados con la Femp, para compensar a las corporaciones locales canarias de persistir la merma de ingresos.