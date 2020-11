Abel Caballero: "El pacto logra al 90% las demandas de la FEMP pero no es el final, queda mucho"

Es muy difícil. Seguramente conseguimos el 90% de demandas. Un nueve.

¿En qué se puede mejorar, entonces?

Siempre hay cosas, seguro que hasta el Cielo se puede mejorar. Es un buen acuerdo, este es el lugar al que llegamos. Para nosotros este es un acuerdo y a partir de ahí seguiremos hablando de las cosas que nos quedan, este no es el final. Es un primer acuerdo, seguiremos hablando el siguiente año, el otro y el otro. Hay que derogar leyes, y reformar la financiación municipal. Nos queda mucho diálogo y mucho avance conjunto con el Gobierno.

En lo concreto, ¿qué se puede afinar?

La cuestión es lo que tiene. ¿Cómo alguien puede decir que 'no' a que el Gobierno nos aporte 5.000 millones que no hay que devolver? Hay que irse a los momentos de Zapatero para encontrar algo así. Llevamos reclamando los remanentes desde 2012, y la ley orgánica de estabilidad del PP no nos los deja gastar. Y el Gobierno coge nuestra demanda y busca una fórmula. Está limitado porque una ley los prohíbe gastar de golpe. El que no quiera, puede elegir, no se obliga a nadie. ¿Por qué no se puede gastar de golpe todo? Porque si incurres en déficit te intervienen, la ley del PP lo dice así.

¿Todavía queda tiempo para modificarlo?

El decreto está y el elemento central es que hay que gastarlo en un año y 4 meses. Hay que ponerse manos a la obra, queremos mejorar las ciudades. Son fondos para hacerle frente a la situación de declive económico. El remanente no se entregará hasta el 31 de diciembre del próximo año: recibiremos 5.000 millones sin haber entregado un céntimo. Si alguien conoce un sistema de poder gastar distinto, que lo diga, yo lo pedí y nadie lo ofreció. No hay ninguna alternativa porque la ley lo prohíbe.

Ahí está la alternativa: cambiar esa ley.

Por mí, mañana mismo. Pero el PP cuando hizo su propuesta en la Comisión de Reconstrucción no incluyó ni remanentes ni cambio de ley.

Dijo allí: "Los ahorros de cada ciudad se destinan a cada ciudad". Pero primero van al Estado.

No, no. De entrada 5.000 millones. Los ahorros de cada ciudad se van a gastar en cada ciudad aumentados al menos en el 35%.

A largo plazo.

En el tiempo mínimo que permite la ley.

El plazo de amortización es como mínimo de una década .

Pero previamente te dan el 35% o más a fondo perdido. Aportas 100 y por lo menos te devuelven 135, y puede que 150 o 200. No hay que perder eso de vista, ¿cómo vamos a decir que no? El PP no aporta alternativa [muestra una transacción aprobada en la Comisión de Reconstrucción], lo firma Ana Pastor. Todo lo que el PP propone está: Superávit 2019, fondos europeos, techo de gasto del 20-21, y el 21 se incluirá?

¿A cuánto ascienden los remanentes?

Se sabrá en su momento. Hay que declararlos. Una parte está comprometida, o por precaución o ingresos no cobrados.

¿Se puede calificar de "ilusionante" una propuesta que está levantando ampollas de alcaldías de todo signo?

Escuchaba hoy [por ayer] al alcalde de Oviedo decir: "Aplicaré lo que convenga a mi ciudad". Nos permite decidir. Puede que para algunos lo sea o no, pero para muchos miles sí. En términos de FEMP, el PSOE tenía 15.000 votos; el PP no llegaba a 8.000. ¿Nos gustaría gastar todo ahora? Sí, pero hay una ley del PP.

Ley del PP que está aplicando un gobierno del PSOE.

Es que no hubo mayorías para cambiarla.

Si hubo mayoría para una investidura, hay para cambiarla.

Los puede tener para eso y no para esto. Por cierto, no tuvo tiempo porque pasamos cuatro meses de pandemia. El Gobierno acaba de entrar. Vengo diciendo desde el 2012 que hay que derogar esa ley. Esa ley no se va a cambiar el mes que viene, y yo quiero 5.000 millones el mes que viene.

Si no tiene mayoría, ¿qué le hace pensar que el acuerdo va a concitar la aprobación del Congreso?

Yo tengo que firmar con el Gobierno, y él es el que tiene que buscar su mayoría. Ahora, digo a los que voten en contra que nos expliquen por qué no nos permiten decidir. El PP, que habla mucho, no pidió ni los remanentes del 12, 13, 14, 15, 16, 18.

No solo es el PP, es el PNV, En Común, es ERC, BNG, Junts?

Lo que ellos piden, está en en el acuerdo, ¿por qué cuando lo ven dicen que no le vale? Lo tienen que explicar, porque es muy difícil de entender. Solo digo a los que pidieron menos, ¿por qué no aprueban más?

Si el Congreso tumba el decreto, ¿vuelven a la mesa de negociación?

Eso lo tiene que decidir el Gobierno. Enfadarían a muchos miles de ayuntamientos de España. Hasta ahora hablaron unos poquitos.

El PP amenaza con ir al Constitucional, ¿no se ha planteado reanudar las conversaciones?

Cuando fui con la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que nos dio la razón, el PP se escondió en sus despachos. No se trata de un tribunal, es que tenemos dos meses, hay que hacerlo. La gran mayoría de los ayuntamientos estamos de acuerdo en esto.

En un país que modificó la Constitución por la vía exprés, ¿dice que no hay tiempo para modificar este acuerdo?

Ya hicimos uno. Nosotros lo planteamos y se votó democráticamente.

En el seno de la FEMP. Pero queda el Congreso.

No soy yo quien determina lo que ahí suceda.

Pero es partícipe indirecto de esa decisión.

Yo acuerdo con el Gobierno, que es mi interlocutor. Planteé mi propuesta a los grupos parlamentarios, pero no fue recogida. Aquí no están los remanentes. En este mandato vamos a gastar más del 60% de nuestros remanentes. Seguimos estando en un 'corralito' por la ley del PP.

Donde tampoco se ve es en el acuerdo de la FEMP, ¿por qué no se incluyó un compromiso para cambiarla?

Hay un compromiso de reforma legislativa, sí, sí.

Para crear una comisión para reformar la financiación local, no expresamente para derogar la ley.

Meteremos todo esto.

Si hay un número significativo que no se acojan al pacto, ¿significará que el acuerdo no es tan positivo?

Tendrán que explicarlo a sus ciudadanos. Es un obviedad que el PP está haciendo una estrategia de esto contra el PSOE, pero no dicen cómo usar los remanentes.

¿Existía la posibilidad de que el Gobierno usara esos remanentes sin acuerdo?

No son para utilizar por el Gobierno. ¿Conoce a alguien que dé el 35% de interés por un crédito? Seguramente será el 50% o el 60%. Esto no se puede discutir. El Gobierno está dando una ingente cantidad de dinero para resolver este problema.¿Cree que hay un solo Gobierno que pague un 35% de interés? Es para resolver un problema de los ciudadanos a través de los ayuntamientos. Hay argumentos que no se sostienen un segundo. El Gobierno no hace esto para tener los remanentes, sino para favorecer los ciudadanos, y lo haría de otra forma pero hay una ley que lo impide. Nos lo daría inmediatamente. ¿No se dan cuenta de que el Gobierno tiene sobrada liquidez ahora? Con los fondos europeos tiene toda la que necesita. Y resulta que coge nuestro dinero y nos paga el 35%.

¿Entonces por qué los toma?

Los toma porque es la única forma que tiene para que se gasten estos remanentes. Tiene que quedarse con el dinero para devolverlo. Por cierto, se apunta el déficit. Los va a recoger el 31 de diciembre del próximo año.

¿Le hubiera gustado tener más tiempo para ahormar una mayoría más amplia?

Tuvimos mucho y hubo quien no quiso. Los acuerdos no pueden ser imposición de las minorías, tienen que evolucionar también. Por cierto, en la FEMP hay una larga trayectoria de desacuerdos, el consenso fue un modelo que yo introduje.

Otra cuestión. No todos los ayuntamientos tienen superávit.

Por eso el Gobierno propone que los que no tengan o estén en difícil situación tienen que en créditos, con destino final, a través de renegociación deudas o de liquidez del Estado.

¿Lo lógico no habría sido crear un fondo Covid como el que el Gobierno creó con las comunidades autónomas dotado con 16.000 millones no reembolsables?

Las comunidades no estuvieron de acuerdo con el reparto, y nadie dijo, "eh, pare usted". En los ayuntamientos, 5.000 millones.

La unidad de acción municipal, parece que está quebrada.

Hubo que votar y resolvió la democracia. Si no se vota, no se decide e impone el minoritario.