"Unidos por Gran Canaria se está reforzando con fichajes de Cs y PP"

Unidos por Gran Canaria es un partido independiente y no está dentro de los órganos de CC. Llegamos a un acuerdo preelectoral y fui el número dos al Parlamento de Canarias como independiente de mi partido y mantenemos cierto nivel de autonomía. Tenemos una relación cordial, pero nosotros queremos en los tres años que quedan de legislatura intensificar nuestra labor, porque Unidos por Gran Canaria es un partido que tiene vocación de continuidad.

Pero CC no le deja hablar mucho en el Parlamento. De hecho intentó pasarse al Grupo Mixto para poder tener mayor representación.

Bueno, somos un grupo de 20 diputados en CC. Nosotros hicimos una consulta a la Mesa del Parlamento para ver si podíamos ir al Grupo Mixto y consideramos que esa consulta no fue bien tratada. Presentamos además un informe jurídico de un letrado de las Cortes Generales, de reconocido prestigio, Antonio Jiménez Blanco, y la Mesa nos contestó que no, en menos de 24 horas. A mí no me gustó nada, y así se lo hice ver al presidente del Parlamento [el socialista Gustavo Matos] que en 24 horas me contestaran con un informe extensísimo. Vaya, un informe exprés. Nunca he visto tanta agilidad en el Parlamento...

¿Qué futuro piensa que tiene Unidos por Gran Canaria? ¿No está un poco diluido?

Nosotros vamos a realizar un congreso de renovación de órganos en el primer trimestre del próximo año y estamos incorporando a personas importantes. Hemos incorporado a Saúl Ramírez [el que fuera único diputado por Las Palmas de Ciudadanos]. Tenemos mucha afinidad con Ciudadanos porque somos un partido de centro moderado, liberal y compartimos muchas cuestiones.

¿Están captando a gente que pueda tener un tirón electoral?

Así es. Ese es nuestro objetivo, y sinceramente estamos convencidos de que de aquí a nuestro congreso vamos a incorporar, a hacer fichajes, a más personas, pero no solo de Ciudadanos sino también van a venir más personas que han estado anteriormente en el PP, como yo, y otras personas que sin tener una afiliación política clara empiezan a ver que Unidos por Gran Canaria es necesaria en Gran Canaria. Nosotros somos un partido abierto, no nos gustan los extremos, ni Vox ni Podemos, pero de resto, para el que se quiera incorporar no cerramos las puertas a nadie. Queremos crecer , reforzanos, ser más fuertes porque si somos más fuertes podemos presentarnos solos en 2023 o si llegamos a acuerdos con alguna fuerza política tener mucha más fuerza. No queremos estar a remolque de nadie. Ni de CC ni de nadie.

¿Y solos van a tener músculo para presentarse en todos los municipios ?

El objetivo es de aquí a 2023 tener la fuerza suficiente, y eso se hace aumentando nuestra masa en todos los municipios de la isla con gente relevante y que Gran Canaria tenga un proyecto sólido, de centro liberal moderado, que pueda contribuir a la construcción de una Canarias equilibrada y donde Gran Canaria recupere el protagonismo que ha perdido a lo largo de estos 20. Es la isla que más aporta a la economía y que más necesidades tiene y la manera de corregir eso es que tenga un partido fuerte de carácter insular.

¿Y pueden extenderse a otras islas?

Tenemos contactos para crear en otras islas Unidos por Lanzarote, y en Fuerteventura, pero no está cerrado. Estamos centrados en Gran Canaria y ya veremos si podemos confluir en organizarnos en otras islas. Pero fundamentalmente nuestra labor es potenciar la organización en Gran Canaria. En Las Palmas y en Santa Brígida tenemos representación municipal y queremos aumentarla al resto de la Isla, y el primer paso que vamos a dar a la vuelta al cole

PeroPero Pablo Rodríguez, presidente de CC en el Parlamento, es secretario insular de Gran Canaria .

Pablo tiene una labor lógicamente dentro de CC como representante de CC en Gran Canaria, pero está, igual que le pasa al resto, dentro de una organización más global, con representación en el resto de islas, y desde ese punto de vista, tiene las manos más atadas. Nosotros no. Una de las ventajas de ser Unidos por Gran Canaria es que no nos ata nadie. Queremos defender a Gran Canaria sin complejos y no tenemos a nadie que nos diga: "Oye, que te estas pasando".

Su padre, José Miguel Bravo de Laguna, fundador de Unidos por Gran Canaria, es un político que lleva muchos años en activo. ¿Va a seguir presentándose? ¿Cree que puede captar a la gente más joven?

Mi padre tiene una trayectoria muy dilatada, tiene 76 años. También le digo que si lo miráramos en términos norteamericanos los dos candidatos a presidir Estados Unidos, tanto Joe Biden como Trump, son mayores, quiero decir que depende... Habrá que ver cómo se siente él dentro de un par de años. Hizo muy buena labor como presidente del Cabildo de Gran Canaria y está haciendo un buen trabajo en la oposición, que hace mucha falta, porque así como el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha hecho bien buscando consensos en el arco parlamentario y en una situación muy dura, aquí Antonio Morales no ha tenido esa habilidad de buscar consenso. Mi padre tiene tirón electoral y está bastante bien valorado, y es un político que ha gobernado con honestidad y tiene cuerda para rato.

¿Antonio Morales no busca consenso?

No, y creo que se equivoca. Aquí no estamos hablando de cuestiones ideológicas, la gente busca buenos gestores y con la situación de crisis como la que vivimos cuanto más unidos estemos mejor saldremos de esto. Antonio Morales, esta absolutamente diluido en un pacto cogido con pinzas, porque todos sabemos que el PSOE en el Cabildo no está bien con Antonio Morales y se tuvo que ir Luis Ibarra a la Autoridad Portuaria, pero su salida fue provocada porque no le dejaron pactar con otros partidos porque no quería a Antonio Morales. Morales está pasando de puntillas en temas como la de migración o el Covid. La migración afecta a toda Canarias pero es muy importante en Gran Canaria. Veo más activo al presidente del Cabildo de Tenerife, y fíjese que es del PSOE y nadie podrá decir que comulgue con sus ideas, que al propio presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hace falta un Cabildo mas activo y parece que están de vacaciones.

¿Cómo ve la gestión del Gobierno de Canarias ante el rebrote del Covid-19 y de la crisis que está generando?

El Gobierno de Canarias desde que ha llegado ha tenido que afrontar retos muy complejos y difíciles. Y en el Covid ha estado a remolque del Gobierno nacional. En la actualidad falta sobre todo el tema de hacer los test a la entrada de los aeropuertos y puertos. No hacer test es un hándicap que nos puede perjudicar en la temporada otoño-invierno porque nuestra garantía de cara al turismo es la seguridad que aporta Canarias y ahí han de hacer pila todos, Gobierno y oposición.

CC firmó el plan de reactivación económica de Torres, el único partido de la oposición que lo suscribió. ¿Estaban ustedes de acuerdo?

El plan de reactivación es una buena declaración de intenciones, pero al final hay que ejecutarlo. Nosotros no somos CC, somos Unidos por Gran Canaria y, a priori, vimos bien que CC firmara el pacto, y creo que Ángel Víctor Torres hizo una buena escenificación pero ahora falta llevarlo a cabo. Porque la situación en Canarias ahora es grave pero puede convertirse en dramática si no llegan esas medidas del plan. Y solo se le pide al presidente Torres que sea valiente ante Madrid , y lo tiene más fácil, porque si fuera un gobierno monocolor del PSOE sería más complicado, pero siendo un gobierno de coalición con distinto actores y teniendo el apoyo de la oposición son factores que ayudan a que el presidente pueda ser mas valiente ante el Gobierno de España.

Se habla de una posible moción de censura a Torres con CC al frente. ¿Está por la labor?

Las mociones de censura se presentan o no se presentan pero no se hablan y aquí se habla mucho y no es muy indicativo de que haya algo en concreto. Estuve 16 años en el Ayuntamiento de Santa Brígida y siempre había un runrún de censura, pero nada. Lo que quiero decir es que se presenta o no, y creo que a día de hoy no se dan las condiciones como para presentarla.