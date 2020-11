La pandemia también altera los actos de homenaje a las víctimas del JK5022. Solo Madrid y Las Palmas de Gran Canaria celebrarán este año actos en memoria de las 154 personas que perdieron la vida después que un avión de Spanair con destino a Gran Canaria se estrellaba a las 14.45 horas de la tarde en la cabecera de la pista 36L del aeropuerto de Barajas. De los 172 ocupantes sobrevivieron 18.

Hace 12 años de aquello y hoy -a las 10.30 en Mirador de La Caleta, en Las Canteras, y a las 12.20 en la plaza de la Memoria, sus familiares volverán a demandar respuestas -en una rueda de prensa prácticamente a la misma hora en Madrid- sobre las causas del accidente después de que la Audiencia de Madrid archivara en 2011 el procedimiento apuntando como únicos responsables a los pilotos fallecidos. Estos no habrían activado los flaps y slats para reequilibrar el avión, y tampoco se habrían percataron de su error porque la alarma que debió advertirles no funcionó por la avería de un relé eléctrico.

Nada señala la sentencia sobre el estado en el que volaba en avión, dando por bueno el informe elaborado en 2011 por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (Ciaiac), dependiente entonces del Ministerio de Fomento, y que la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 no comparte, entre otras cosas porque el Ciaciac no es un organismo independiente y porque en sus más de 200 páginas no detecta las causas de la tragedia para corregirlas .

La AVJK5022 sostiene que en todo este tiempo nada ha cambiado en el sistema, "no se ha revisado", y que la tragedia puede volverse a repetir. Si eso no se corrige "murieron por nada", señalaba ayer su presidenta, Pilar Vera, una entrevista la Radio Autonómica. Por ello sus esperanzas para "depurar responsabilidades" están puestas ahora en la comisión de investigación abierta en el Congreso de los Diputados y que en septiembre retomará los trabajos iniciados la pasada legislatura. "No tratamos de imponer una verdad", subraya Vera. Por la comisión pasaron 44 intervinientes -supervivientes, familiares de víctimas, responsables de Spanair, responsables de la administración aeronaútica y del aeropuerto de Barajas, pilotos, técnicos, y personal de protección civil y hasta la exministra Magdalena Álvarez- si las conclusiones "se arrojan indicios de criminalidad se debería llevar a la Fiscalía y la Ciaiac responder a porqué no ha aclarado a todas las dudas".