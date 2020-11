La presidenta del PP de Canarias, Australia Navarro, ha reclamado que antes de que comience el próximo curso escolar se realicen pruebas PCR tanto al profesorado como al personal de los centros educativos de Canarias -administrativos, conserjería o limpieza- "con el objetivo de garantizar una mayor seguridad en la vuelta a las aulas".

"Los datos que vamos conociendo día a día sobre los rebrotes, con más de 1.250 activos y con picos máximos de contagios diarios por coronavirus, cada vez preocupan más a los padres y al resto de comunidad educativa ante la inminente reapertura de los colegios, por lo que esta medida ofrecería algo de tranquilidad a las familias y a los trabajadores", ha señalado la popular en una nota de prensa.

Asimismo, ha entendido que el Gobierno de Canarias debe poner sobre la mesa todas aquellas acciones que esté en su mano para ayudar a los equipos directivos de cada centro en esta labor, "toda vez que la Consejería de Educación les ha cargado en sus espaldas la responsabilidad de elaborar sus propios planes de contingencia".

Se preguntó aquí cómo es posible que a escasos 25 días para el regreso a las aulas "todavía no sepamos con exactitud el número de profesores que se contratarán para aumentar la plantilla y bajar la ratio de alumnos por aula, no conozcamos el plan de digitalización por si se producen más rebrotes que obliguen al cierre de los colegios o que los centros no tengan aún el modelo de medidas preventivas y cómo actuar ante posibles contagios".

Para Navarro, que la próxima reunión convocada por la Consejería de Educación con la comunidad educativa se haya anunciado para el 31 de agosto demuestra que la Educación, en general, y la vuelta a las aulas, en particular, "no ha sido una prioridad para este Gobierno, y sólo nos toca confiar en que Canarias no vuelva a cometer los mismos errores del pasado y que nos llevó a un final de curso caótico".

Finalmente, la líder de los populares lamentó la "inexplicable tardanza" en la convocatoria de la Conferencia Sectorial así como en la Conferencia de Presidentes autonómicos anunciadas para finales de este mes por el Gobierno de Pedro Sánchez para preparar el inicio del curso escolar.