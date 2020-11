La patronales llaman a crear un frente común en Madrid en defensa de Canarias

"Quiero mantener una reunión con los representantes canarios en las dos Cámaras estatales la próxima semana", explicó ayer el presidente de Ashotel, Jorge Marichal. Su homólogo en la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara ese mostró dispuesto también "a acudir a cualquier reunión" de esa naturaleza a la que se les llame, porque al representante de los empresarios de Las Palmas le parece que en "pocas ocasiones ha estado tan justificada la unión de los representantes canarios de ambas Cámaras".

En una y otra provincia se aplaude las demandas del presidente regional, Ángel Víctor Torres, para que Madrid atienda la realidad canaria, pero consideran que toda presión es poca en un momento en el que, de perder la temporada de invierno turística, las Islas se encaminarían al abismo.

Los hoteleros y extrahoteleros de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote consideran que el trabajo desarrollado "por Torres y la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, desde el inicio de la pandemia ha sido excepcional", señala José María Mañaricua, presidente de la Feht. Ahora bien, hay que despejar incertidumbres, subraya Manrique de Lara. Como la prologación de los ERTE para el sector turístico que el Gobierno de Pedro Sánchez firmó con Coalición Canaria (CC) y luego acordó con Torres introducir en una disposición adicional de la normativa que los regula. Pero el tiempo se echa encima y sigue sin firmarse.

A la prolongación en el tiempo, Marichal añade la necesidad de flexibilizar esta herramienta que protege los puestos de trabajo para hacer frente a las eventualidades que cada día se derivan de la pandemia. "No tenemos en nuestra mano que una mañana Boris Johnson o Angela Merkel decidan declarar una cuarentena", expuso. Todas estas cuestiones son las que el presidente de Ashotel, que también lo es de la patronal alojativa estatal (Cehat), quiere hacer llegar a los diputados y senadores la semana próxima, antes de que tanto él como Mañaricua comparezcan, el próximo 31 de agosto, en la Comisión de Turismo del Parlamento de Canarias a petición del primero de ellos.

Manrique de Lara señala que resulta "muy importante, no hacer política" en este momento y centrarse "en mantener el empleo". Se muestra satisfecho con la labor realizada hasta la fecha junto a los sindicatos y en apoyo al Ejecutivo autonómico, pero considera que ha quedado demostrado que el Gobierno central "no es sensible con los problemas de Canarias" y las especificidades que presenta su mercado laboral. "Necesitamos medidas diferenciadas, no nos vale con las que se generan para, por ejemplo, Baleares", detalló.

Marichal quiere acción, porque "mientras hablan y hablan, el sector se va demacrando". Así se lo expuso el miércoles al propio Ángel Víctor Torres con quien tuvo oportunidad de reunirse en el Parlamento. También le solicitó que redoble la presión sobre las autoridades pertinentes para que se realicen test a los turistas a su llegada y salida.

"Si esa decisión dependiera del Gobierno canario, ya la habríamos adoptado, pero es de la Unión Europea. En estos momentos, no se hacen esos PCR antes de subirse a un avión para salir de vacaciones aunque seguimos creyendo que es la mejor solución", subrayó ayer el presidente regional. Por su parte, Mañaricua cita esta insistencia entre los aciertos de la Administración autonómica y añade a ellos el traer el vuelo de la OMT para mostrar la seguridad del destino y contratar una póliza que cubre los gastos de los visitantes en caso de cuarentena.

