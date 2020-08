Unidad de diputados y senadores isleños para pedir a Madrid apoyo para Canarias

Unidad ante Madrid en defensa de Canarias. Diputados del Congreso y senadores isleños de todos los partidos con representación del Archipiélago en la capital de España son receptivos ante la demanda de las patronales canarias para hacer un frente común ante el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que el Estado sea más sensible con las reclamaciones de las Islas para superar la crisis del coronavirus. Todos apoyan las peticiones que el propio presidente canario, Ángel Víctor Torres, plantea ante el Gobierno estatal como la prolongación de los ERTE o un plan específico de turismo para Canarias, aunque ya advierten que los esfuerzos serán inútiles si aumentan más los rebrotes del Covid-19 y eso sería demoledor.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara, sostiene que en estos momentos hay que centrar el foco en la situación interna de los contagios para evitar que se sigan prodigando, porque "Reino Unido y los países nórdicos no pueden venir y Alemania se cerrará si llegamos a 50 casos por 100.000 personas". "Las medidas internas para volver a cifras asumibles de contagio deben ser la gran prioridad junto a la prórroga de los ERTE", enfatiza. Al igual que, Jorge Marichal, presidente de la patronal de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), ambos consideran que es necesaria que haya mayor presión en Madrid de los diputados y senadores isleños, junto a empresarios y sindicatos, en sintonía con el Gobierno de Canarias.

La extensión de los ERTE en las Islas en el sector turístico y la realización de los test PCR en origen para animar a los visitantes internacionales son dos cuestiones que, sin excepción, defienden los diputados y senadores isleños, desde el PSOE hasta Podemos o Vox. No obstante, cada cual tiene su punto de vista. En general, afirman que ya han reclamado estas cuestiones ante el Estado, si bien hacer un frente común daría una posición de mayor fuerza al Gobierno regional.

No obstante, CC, PP y NC - socio en el Ejecutivo canario con el PSOE- ya avisan de que su apoyo a leyes que pueda estar preparando el Estado, como los presupuestos, quedará condicionado a si se reconocen o no las singularidades de Canarias con carácter inmediato para paliar esta crisis. De hecho, instan a los diputados y senadores canarios de los otros partidos a que hagan lo mismo aunque pertenezcan a las formaciones que gobiernan, porque Canarias es lo primero, recalcan. El PSOE admite que es absolutamente necesario para la Islas extender los ERTE hasta diciembre, pero observa que "no hay señales que evidencien que Pedro Sánchez no va a cumplir la palabra dada" con un plan específico en turismo para Canarias , expone el senador de Lanzarote, el socialista Manuel Fajardo.

Su compañera, la diputada en el Congreso, Tamara Raya, coincide en que el Gobierno de España ha hecho un esfuerzo para solventar la crisis sanitaria y la económica, a expensas de los recursos de la UE, y no cree que incumpla su compromiso con Canarias sobre los ERTE. Pedro Sánchez "será sensible", augura. El PSOE en las Cortes está más que dispuesto a hablar con el sector empresarial, "y seguramente habrá que mejorar aspectos y medidas", apunta, pero no desde el frentismo con el Gobierno central sino desde el diálogo, subraya la diputada.

A juicio de Unidas Podemos, a corto plazo es imprescindible que se garanticen los ERTE hasta diciembre, por eso ven bien esta demanda de unidad formulada por los empresarios, como la de los test PCR, pero el verdadero debate viene "después" de diciembre, si no se cambia de estrategia y se sigue centrando la economía isleña en el "monocultivo del turismo", afirma el diputado del partido morado, Alberto Rodríguez. Asevera que harán falta recursos y ahí debe entrar en juego una revisión fiscal donde paguen más las grandes fortunas. "A ver si los empresarios también están de acuerdo con eso", precisa.

En el polo opuesto a Podemos, Vox, ve bien ese frente común para defender cuestiones como un ERTE específico para las Islas, indica el diputado de esta formación, Alberto Rodríguez Almeida. "Pero lo tienen que hacer ya y no esperar a final de septiembre y dejar a los empresarios con el corazón en un puño, porque la incertidumbre es una de las peores cosas para este sector", insiste. El diputado conmina al PSOE y a Podemos a que, como gobiernan, hagan ya posible está reclamación empresarial.

Jorge Marichal indica que, aparte de las reuniones que puedan tener en el Congreso y en el Senado para movilizar a los diputados canarios y senadores, el 27 de agosto ha convocado a estos parlamentarios de las Cortes para realizar una visita a Arona que incluye el recorrido de una zona hotelera, avenidas y centros comerciales, y una parada en un hotel cerrado para explicarles los efectos negativos Covid. y plantear medidas que deben ponerse en marcha de forma inminente, como la extensión de unos ERTE "más flexibles y adecuados a todo el sector turístico", recalca, así como la reclamación de los controles PCR en origen, en destino, y a la salida de las Islas. Estos últimos los pagarían los empresarios.

El senador de CC, Fernando Clavijo, subraya que apoyan las propuestas de los empresarios y estarán al lado de los partidos que defiendan Canarias ante todo, al margen de las siglas. Considera que un frente común es positivo pero, desconoce en qué términos lo plantean las patronales, o bien con una declaración conjunta, o con iniciativas de cada partido. Quiere subrayar que CC ha defendido a las Islas en Madrid en todo momento y ya ha reclamado estas cuestiones, y argumenta que ese puesta en común puede suponer que haya diputados o senadores del PSOE o Podemos que deberían condicionar sus votos a que Canarias sea reconocida y defendida en el Gobierno estatal, como lo hace CC, porque las Islas están por encima de cualquier sigla política.

El senador del PP, Asier Antona, ya adelanta que si no hay ERTE ni test PCR o medidas específicas para Canarias ellos no apoyarán lo presupuestos, como también lo asegura Clavijo y el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, partido que cogobierna en Canarias. Según Antona, no quieren otro "brindis al sol" como el plan de reactivación económica y social de Torres, ni "perder el tiempo" con escenificaciones, sino acuerdos que se concreten para que el Estado contemple a Canarias.

Pedro Quevedo, por su parte, argumenta que hay que hacer un esfuerzo constante en Madrid porque tienden a no entender a Canarias y cree que los ERTE son imprescindibles y los test PCR deben ser en origen. Melisa Rodríguez, portavoz nacional de Ciudadanos, también apoya esta propuesta de unión de las representantes canarios para presionar al Gobierno.