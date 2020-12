El secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, trasladó, tras la reunión mantenida en la mañana de hoy en el Ministerio de Trabajo su "confianza" en que los argumentos esgrimidos para la prórroga de los Erte turísticos y para actividades vinculadas al sector en Canarias hayan convencido al Estado y pueda convertirse en una realidad en las próximas semanas.

Barragán, que acudió a la reunión junto al senador por la Comunidad Autónoma, Fernando Clavijo, aseguró que "más allá del compromiso" adquirido hoy con Trabajo "estaremos muy pendientes de la letra pequeña" del acuerdo final que se alcance junto a sindicatos y patronal para que esta vez "sí pueda tener una aplicación específica y útil para las Islas". "Hoy el Ministerio nos ha confirmado que la disposición adicional para Canarias incorporada en el anterior decreto" que ampliaba los Erte para todo el Estado hasta el 30 de septiembre, "no ha tenido desarrollo ni utilidad para Canarias tal y como nosotros advertimos" por lo que confía en que "en esta ocasión lo que se acuerde sí sea efectivo para la distinta realidad del archipiélago".

"No queremos tanto que se cite específicamente a las islas sino que lo que se acuerde se adapte y responda a lo que necesita Canarias" sobre todo, "en relación a los plazos de ampliación de los Erte ajustándolos a la realidad de la temporalidad turística de las islas" que, como no siempre se ha entendido, "no es la misma que otros territorios de España".

En este sentido, Fernando Clavijo, señaló que durante el encuentro "conseguimos hacer ver al Ministerio la necesidad de que la prolongación de los Erte en Canarias no solo afecten a las empresas turísticas sino, también, a aquellas que perteneciendo a otros sectores sí tienen una dependencia clara del turismo" como, y puso el ejemplo, "el sector primario que vende sus productos a los hoteles o el comercio y la hostelería que tiene en quienes nos visitan a un alto porcentaje de sus ventas y clientes".

"Estaremos atentos", prosiguió Clavijo, "a esa letra pequeña del decreto que empieza a redactar ahora el Ministerio para que no se vuelva a caer en el mismo error de la última vez" y avanzó que los nacionalistas han solicitado una reunión con el Ministerio de Seguridad Social para buscar soluciones específicas para los autónomos canarios. "Tenemos una batería de propuestas que son lógicas y entendibles cuando se conoce la realidad de la actividad económica en las islas y queremos hacer ver al Estado la necesidad de las mismas".

Además, adelantó que en ese encuentro con el Ministerio de Seguridad Social "también buscaremos soluciones para aquellas personas, unas 95.000 en Canarias, que cumplen en septiembre 180 días en Erte y que verán disminuidos sus ingresos para buscar soluciones específicas atendiendo al hecho de que Canarias es la Comunidad Autónoma con las rentas más bajas".

Al término de la reunión, los nacionalistas señalaron que el Gobierno de Canarias estaba advertido de este encuentro y "le trasladaremos sus conclusiones". "La situación es tan preocupante para las Islas que no caben juegos políticos ni estrategias; o trabajamos todos juntos y de forma coordinada o estaremos poniendo en riesgo miles y miles de puestos de trabajo y el futuro de Canarias", añadió Clavijo, quien avanzó además que "la postura de CC-PNC será la de seguir poniendo todo nuestro conocimiento, capacidad de trabajo e influencia al servicio del archipiélago".