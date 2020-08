Suspendidos los eventos de más de 10 personas en las zonas más afectadas de Canarias por el coronavirus

Canarias prohíbe cualquier evento, acto o reunión social, deportiva o religiosa de más de 10 personas durante los próximos 15 días en cualquier localidad que supere los 100 positivos por cada 100.000 habitantes. También impone la mascarilla obligatoria en el ámbito laboral y que los establecimientos de hostelería y restauración cierren a las 00.00 horas. Así lo anunció el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tras la reunión de coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad ante el día de mayor número de contagios en Canarias desde el inicio de la pandemia.



Asimismo, ha pedido 100 rastreadores al gobierno de España para poder atajar la cadena de contagios en las Islas y se aumentan los puntos de recogida de muestras de nueve a 15. Los laboratorios canarios trabajarán las 24 horas para procesar los datos.



Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno de Canarias ha sido decretar el cierre de los centros de día no ocupacionales y de momento no plantea retrasar el inicio del curso escolar. Asimismo, se va a proceder al cribado de todos los residentes de las residencias de mayores.



Torres se ha mostrado especialmente preocupado por la situación en Gran Canaria, donde en Las Palmas de Gran Canaria hay actualmente 1.826 casos activos.



Resaltó que las medidas especiales se adoptan precisamente cuando la incidencia de positivos sobrepasa los 100 por cada 100.000 habitantes y en Canarias estamos ya en una media de 101 positivos. Gran Canaria se sitúa en cabeza con 129, mientras que Lanzarote está a punto de llegar, con 99. Y cuando sobrepase el umbral del centenar deberá también aplicar las medidas.



En cuanto a la aplicación de las misms, el presidente informó que "entrarán en vigor este sábado", tras su publicación en el BOC.



Además de las normas de obligado cumplimiento, el Gobierno ha realizado una serie de recomendaciones generales. "Se traslada a todas las Islas las recomendación de limitar los encuentros sociales al ámbito de la convivencia estable. Hay reducir los contactos fuera del ámbito familiar", añadió Torres. Esto significa que nada de reuniones entre amigos ni tampoco con los familiares que no convivan en el mismo hogar. Detalló el presidente de Canarias que esta recomendación es importante porque los brotes se están produciendo sobre todo en el ámbito laboral y familiar.



Tras realizar un llamamiento a la responsabilidad de todos los canarios, Torres explicó que si los contagios aumentan activarán las medidas que sean necesarias. "Habrá reuniones diarias para tratar la evolución de la pandemia en las Islas", avisó.



"Tenemos que aplanar la curva", apuntó, destacando que es tarea de todos colaborar para hacerlo realidad y que "es imposible que tengamos un policía detrás de cada ciudadano".





?? EN DIRECTO



El presidente @avtorresp comparece para informar de la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno y de la reunión de coordinación de fuerzas y cuerpos de seguridad ante la #Covid19 en #Canarias https://t.co/ujLg1vdjBA — Presidencia GobCan (@PresiCan) August 27, 2020