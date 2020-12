Simona Chambi Ramírez, exempleada de hogar de Victoria Rosell -delegada del Gobierno contra la Violencia de Género- y del periodista Carlos Sosa, amplió ayer su querella original por coacciones, interpuesta ante los Juzgados de Las Palmas de Gran Canaria contra su exempleador, al delito de obstrucción a la justicia, según publica Confilegal. De acuerdo con la ampliación de la querella criminal -a la que ha tenido acceso Confilegal y que suscribe el abogado de Simona Chambi, Federico Vicente Marín-, "existen indicios claros de intencionalidad de coaccionar e influir en un acto de conciliación previo a la demanda laboral en un procedimiento judicial".

La querellante, empleada de hogar de Rosell y de Sosa durante ocho años, presentó una papeleta de conciliación laboral ante el Semac de Las Palmas el pasado 8 de julio, contra Carlos Sosa y Victoria Rosell tras ser despedida, por no haberle abonado "las cantidades correspondientes en concepto de vacaciones no disfrutadas y una indemnización por tareas en su periodo de vacaciones ilegalmente denigrantes para un trabajador, como era darle de comer a unos conejos que tenían en el domicilio".

La exempleada del hogar ha presentado una querella por coacciones tras demandar por despido nulo. Según relata el abogado, Sosa Báez lo llamó a él y a la denunciante para intimidarles. Se puso en contacto telefónico con él el 17 de julio, identificándose como periodista. En esa conversación le dijo: "Que he recibido esta mañana la citación y le llamo para decirle que su demanda la tiene la formación política Vox y esta reclamación de Simona es una conspiración contra mi persona". El letrado, dice en la querella, que le contestó que no sabía de lo que le estaba hablando. Según este relato, ese mismo día, Sosa había enviado a su exempleada un mensaje por WhatsApp que contenía el siguiente texto: "Buenas tardes, Simona. Espero que esté mejor. Ya me han avisado de Vox que van a publicar su demanda contra mí. Debo prevenirla de que también yo tengo a mi alcance mecanismos legales".