Conchi Narváez: "Las camas turísticas no se pueden destinar a los inmigrantes"

Puedo entender la decisión que han tomado algunos hoteleros ante la complicada situación que están viviendo debido a la crisis del coronavirus, ya que ven el alojamiento de los inmigrantes como una forma de mantener los puestos de trabajo, y obtener un mínimo de ingresos en sus negocios. Pero las zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana o de Mogán, y sus complejos de apartamentos y hoteles, no son el espacio para alojar a los inmigrantes porque entiendo que para eso están las instalaciones de titularidad del Estado, y deben tener preferencia en este caso.

¿Le preocupa que se piense que usted no entiende que son muchas pateras y no hay sitio para esas personas?

Me preocupa mucho la situación que estamos viviendo en Gran Canaria con el aumento de los casos de Covid, y también la cantidad de pateras que llegan a la isla, sobre todo porque no entiendo cómo llegan sin ser detectadas. No sé qué está fallando, y si es cierto que el Sive funciona no entiendo que es lo que está pasando desde hace meses. Ese sistema debe estar operativo y de la misma forma que se piden controles y test en los aeropuertos por el coronavirus, las personas que llegan de forma irregular deben ser controladas y reconocidas

¿Le han dicho algo desde la De legación del Gobierno?

Mañana voy a pedir una reunión con el Delegado. La semana pasada la subdelegada del Gobierno se puso en contacto conmigo y me pidió el campo de El Pajar para alojar a los inmigrantes. Pero, le dije que tampoco es un espacio idóneo y le mostré mi preocupación por esa llegada incesante de pateras.

¿Le molesta que tachen de insolidario a su municipio?

En ningún momento podrán decir que San Bartolomé de Tirajana es insolidario porque, como le dije a la subdelegada, San Bartolomé de Tirajana, el municipio con más camas turísticas y motor de la economía, tiene la cárcel, un vertedero, un centro de menores en Ayagaures, el centro cívico de Tunte y la central eléctrica.