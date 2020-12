La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha pedido este lunes al delegado del Gobierno central en las Islas, Anselmo Pestana, que "dé un paso un lado si se ve incapaz de poner orden en la acogida de los inmigrantes que llegan de forma irregular al Archipiélago", y, a su vez, ha exigido tanto a éste como al Estado que "adopten medidas urgentes para evitar que la mala gestión de este fenómeno genere otros problemas".

Vidina Espino ha señalado que, teniendo en cuenta que la llegada de inmigrantes de forma irregular a las Islas no es un fenómeno nuevo, lleva ocurriendo más de 25 años, "no se entiende por qué el Estado, competente en esta materia, no tiene dispuestos los medios necesarios para darles una acogida digna". En este sentido, se ha referido a las "deplorables condiciones" en que han permanecido durante días, y permanecen, en el muelle de Arguineguín, cientos de ellos.

La diputada de Cs ha propuesto utilizar, entre otros recursos, "las instalaciones que el Ministerio de Defensa tiene vacías en Canarias", así como "acondicionar otros emplazamientos abandonados hace años", porque este fenómeno parecía haberse reconducido y que ahora no reúnen las condiciones adecuadas. Para Vidina Espino, "la solución de alojarlos en centros turísticos es una medida de urgencia no apropiada".

A juicio de la portavoz de la formación naranja, la mala gestión del fenómeno migratorio, por parte de la Delegación del Gobierno y del Estado, "está provocando que surjan focos de rechazo dentro de una población que siempre ha demostrado ser solidaria y con un gran espíritu de acogida" y, por ello, "urge poner orden en esta materia".

Del mismo modo, Vidina Espino ha instado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a "ser más contundente" con su homólogo estatal, Pedro Sánchez, que "pasó sus vacaciones en Lanzarote sin mostrar la más mínima preocupación por este asunto", y con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien "este fenómeno parece importarle más bien poco, pues aún se está a la espera de alguna medida que haya partido de su departamento". En este sentido, la diputada de Cs ha dicho confiar en que "tenga más éxito que con el Ingreso Mínimo Vital, que continúa sin ser recibido por miles de canarios".

La portavoz de Cs ha agradecido el esfuerzo y trabajo que vienen realizando Cruz Roja, Fuerzas de Seguridad del Estado, policías locales y Salvamento Marítimo con el fin de que los inmigrantes reciban una atención digna a su llegada a Canarias.