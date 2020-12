Podemos Canarias considera que el Ministerio de Interior está actuando "de forma negligente" a la hora de "dignificar la acogida" de las personas migrantes que "tras pasar un calvario atravesando el cementerio de cadáveres en el que se está convirtiendo el Atlántico consiguen llegar a al Archipiélago y se las recibe hacinadas bajo carpas en el suelo, sin camas, sin almohadas, sin agua, sin poder asearse, sin ropa limpia y sin luz, tal y como apunta el partido morado a través de un comunicado.

Por ello, demanda al Gobierno del Estado que actué "con responsabilidad para proteger la vida y la dignidad y ofrezca condiciones para que estas personas sean tratadas como se merecen en un recurso alojativo digno".

Así, veinticuatro horas antes de que las Islas celebren el Foro Canario de Inmigración en el que participará la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, la formación morada considera que "el Ministerio de Interior debe velar porque haya solidaridad interterritorial, solicite al resto de comunidades autónomas que acojan a las y los menores tutelados, así como a las personas adultas permitiéndoles el libre tránsito ya que muchas de ellas son solicitantes de asilo, y existen sentencias judiciales que así lo han permitido".

"Imposibilitar el movimiento en Canarias degrada el sistema de acogida y el acceso a derechos", insisten desde Podemos Canarias.

Asimismo, la formación morada considera "desafortunadas" las declaraciones del delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, achacando el alojamiento de migrantes en hoteles a "la escasa colaboración de otras administraciones", acusándole de querer "echar balones fuera, algo que no es bueno en esta dramática situación".

"Si por algo se ha destacado el actual Gobierno de Canarias y el resto de administraciones canarias ha sido por la lealtad y colaboración en todo momento, incluso cediendo recursos que necesitamos", responden a Pestana.

Lamentable ausencia del ministro en el Foro Canario de Inmigración

Precisamente, el Foro Canario de la Inmigración es una demostración de esa mano tendida a la colaboración, pues en el mismo participarán representantes de todas las administraciones, además del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, y la consejera Santana.

Asimismo, asistirán la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayáns y, de forma telemática, el presidente de la Comisión LIBE del Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, y la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul.

Por ese motivo, lamentan "la anulación de la visita del ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, máxime cuando "la actuación de Canarias sigue siendo leal y de total colaboración".

Para Podemos Canarias, también es necesaria la responsabilidad de la Unión Europea, tanto en lo referente a sus fronteras como al reparto de personas migrantes entre países para afrontar el incremento de la llegada de pateras al Archipiélago y poder garantizarles una atención digna. "Como frontera sur de Europa nos encontramos ante una problemática europea que necesita también de una respuesta europea", remacha la formación morada.

Derechos Humanos

Podemos Canarias insiste en que se está tratando de Derechos Humanos y nuestro Archipiélago "que tradicionalmente ha sido es tierra de acogida, no puede convertirse en una espacio inhumano que no nos representa", las Administraciones "no pueden caer en el pasotismo o, peor aún, en el racismo institucional", reseña el partido político.

Ese mirar a otro lado provoca, según los morados: "Los condenables ataques violentos a niñas y niños que han sufrido cientos de menores en Gran Canaria".

En este sentido, la también secretaria general de Podemos Canarias afirma que "los niños y niñas no tienen culpa de nada. Son niños y niñas, y lo único que tenemos que hacer es protegerlos. Ante cualquier agresión racista, tolerancia cero".

La formación morada recuerda que agosto ha sido el mes en el que se ha registrado un mayor número de personas migrantes que han llegado a Canarias en lo que va de año y también ha sido el mes en el que más de 60 "murieron ahogadas o de sed cuando trataban de llegar".

"Existen evidentes fallos de vigilancia, pues no se detectan a tiempo las pateras y el personal de salvamento está saturado, así como las distintas ONG tampoco pueden más", concluye la formación morada.