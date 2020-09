"Haremos test en muchos barrios, habrá más rastreadores y 'arcas de Noé"

Lo vamos a hacer en Las Palmas de Gran Canaria y en Arrecife en todos los centros, ninguna comunidad ha hecho eso y lo vamos a hacer nosotros con las técnicas de pooling, unos test PCR conjuntos a profesores y niños en grupos de 10 o 15 y, en caso de que salga positivo, se hacen PCR individualmente en lo que serán los grupos burbuja donde van a convivir los niños pequeños con sus profesores. Serán entre 22.000 y 23.000 personas en estos dos sitios que hemos entendido que requieren esta medida excepcional porque son puntos calientes del Covid, y en función de cómo vaya evolucionando el inicio del curso veremos si se extiende a otros centros, pero lo que tenemos que garantizar es un derecho a la educación. Esto va a ser un ir y venir porque evidentemente vamos a tener que aprender a convivir con el virus, no solo desde la escuela sino toda la sociedad.

¿Cómo está siendo el cribado en La Isleta? ¿En qué otros barrios se va a hacer?

La participación de la gente en los primeros días ha sido del 95%, es decir, es extraordinaria. Los centros de salud llaman a las personas y estas acuden. Hemos hecho una selección de entre 20 y 45 años, pues son los grupos que hemos detectado que han sido, hasta ahora, por su movilidad y sus hábitos, más contaminantes, y vamos a seguir haciendo test en La Isleta. Y en las Palmas seguiremos en muchos barrios, La Feria, Jinámar, Schamann, Escaleritas, Guanarteme, toda la zona baja de Canalejas... Es que las Palmas de Gran Canaria ha concentrado desde agosto los máximos casos. Si Las Palmas de Gran Canaria hubiese estado con un comportamiento como en Tenerife el Archipiélago estaría en unos índices muy bajos. El 5 de agosto apenas teníamos 14 brotes, y a partir del 5 de agosto es como si hubiese una eclosión, lo cual ha conllevado a que el Gobierno canario se reuniera todas las semanas en agosto poniendo medidas y normativas más duras.

¿Se está estabilizando el Covid tras el endurecimiento de las medidas en las Islas?

En los últimos días estamos teniendo una bajada, pero eso no significa que tengamos que tirar campanas al vuelo. El cierre del ocio nocturno, las propias medidas coactivas y las sanciones o el llamamiento a la ciudadanía están surtiendo efecto. Pero que quede claro que estamos viviendo en un momento que como sociedad cada vez más dependemos los unos de los otros en cuanto al comportamiento individual, y ese va a ser un elemento clave en lo que es el resultado del objetivo.

¿Cómo van los test al personal sanitario y en residencias de mayores?

Los cribados que estamos haciendo no solo están en las zonas calientes sino también hay colectivos que son totalmente vulnerables. En las residencias sociosanitarias se han acabado prácticamente al personal y a los residentes y ahora estamos con el personal sanitario. Todo el personal sanitario tiene que estar perfectamente testado.

Hay mucha gente que se queja de que no se está tratando de forma adecuada a otras patologías o enfermedades crónicas, y siempre ha habido lista de espera en Sanidad antes del Covid.

Está muy bien esa reflexión, porque ahora todo es Covid, pero el mundo no es todo Covid, es decir, a todo el resto de patologías, que desgraciadamente no se han ido de vacaciones, hay que darles respuesta, y ese es el otro gran reto que tiene el sistema, aunque no hemos dejado las cirugías y se ha dado prioridad a los temas oncológicos. La semana próxima tenemos una reunión con la asociación de enfermos de otras patologías para explicarles cómo vamos a ir complementando medidas que no sean solo del Covid y estamos elaborando un plan de actuación que les vamos a explicar.

El nombramiento de Conrado Domínguez, como director del Servicio Canario de Salud, ha generado un revuelo y creado fricciones en el seno del PSOE y con Podemos. ¿Qué ha pasado?

Le esta haciendo la pregunta a la persona que le he propuesto. Mire, yo asumo las cosas. En su momento el Director de Servicio Canario de Salud presenta su petición de cesar y hay que adoptar una decisión urgente y una solución de continuidad, porque no puede haber un vacío, y recurro al coordinador del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, que ha sido además director del Servicio Canario de Salud y una persona que tiene profesionalmente conocimiento, por eso es el coordinador del comité de emergencia, y además es alto cargo del PSOE en la Consejería de Obras Públicas, y el nombramiento conlleva la reestructuración del equipo , como es normal.

Pero se montó una controversia dentro del PSOE y con Podemos porque en la anterior legislatura trabajó en el equipo del consejero José Manuel Baltar con el Gobierno de CC y se le achacó un supuesto afán privatizador. ¿Eso está resuelto en su partido y en el Gobierno?

Ni Pedro Sánchez fue elegido por unanimidad, esas cosas pasan, y si esta persona, que tiene cualificación, reúne los requisitos, pues ya está. Hay que centrarse ahora en los hechos y en los resultados y estamos trabajando con una gran intensidad y vamos a ser capaces de dar respuesta a este reto.

El socialista Jesús Morera, exconsejero de Sanidad, ha renunciado a la gerencia del Hospital Doctor Negrín por el nombramiento de Domínguez.

Jesús Morera presenta un escrito donde dice que pone el cargo a disposición del Gobierno y es absolutamente respetable ,y ha he hecho un trabajo en el Hospital Negrín magnífico.

Podemos dice que no se fía y que va a vigilar que la sanidad pública no se privatice.

Yo no creo que haya ningún debate sobre privatización, ni nada. Cada cual puede tener su visión, como en el Gobierno de España en el proceso de fusión de Bankia y Caixabank, y es perfectamente legítimo, pero lo que hay que transmitir con claridad y garantía es que nuestra ley sanitaria establece la protección a la salud como un servicio público esencial y hay dos patas: una es lo que se entiende como sanidad pública, como el SCS, y otra es la sanidad concertada que es parte de ese servicio público. Aquí no hay ninguna dicotomía. Y el modelo seguirá, porque la concertada es un complemento a la sanidad pública del que no podemos prescindir, por si acaso alguien pretende cambiar a otro modelo en estos momentos; ni mucho menos.

Exactamente con el nombramiento de Conrado Domínguez y del nuevo equipo, ¿qué medidas inmediatas van a adoptar?

Hay que incrementar de manera considerable los equipos de rastreo incorporando a colectivos. Tenemos en torno a 350 rastreadores pero en determinado sitios, como en Gran Canaria, se implementará más ese modelo con el personal de Atención Primaria. La idea es subir a unos 500 rastreadores más, y para eso se está contando con el Colegio de Psicólogos, la Cruz Roja, con los auxiliares administrativos de la propia salud, los guías turísticos o estudiantes de enfermería. Y se van a incorporar los 100 profesionales de la Unidad Militar de Emergencia (UME). Además, vamos a usar mucho más test rápidos.

¿Los test rápidos son fiables?

Los que tenemos tienen un alto grado de sensibilidad y, después, si es necesario se usarán los PCR y eso dará mucha más capacidad para ir detectando, sobre todo, a los asintomáticos. Y luego tenemos otro gran reto, que es nuestra máquina tecnológica de rastreo, la aplicación Radar Covid, donde tenemos que hacer un esfuerzo en la campaña para que la población aumente en su uso. Estamos en unos 4.000 y pico, pero eso todavía es insuficiente. También haremos el resto de cribado en más barrios de Las Palmas de Gran Canaria y Arrecife, y al personal sanitario, y luego hay otro tema importante, que es que vamos a cerrar acuerdos para crear algunos espacios, la terminología es, le guste a unos más o menos 'arcas de Noé', que son una serie de recintos que reúnan las condiciones para poder aislar a asintomáticos que están en hospitales y están ocupando camas, a personas que dan positivo y viven en una vivienda que no reúne las condiciones, a turistas, profesionales... [Se hizo durante el estado de alarma].

Para todas estas medidas hay gastos. Están elaborando los presupuestos canarios. ¿Cuánto va a crecer su área?

Ahora mismo nosotros lo que estamos aprovechando es lo que fue el marco presupuestario que estableció la Unión Europea, en relación a la totalidad de los fondos y programas europeos, es decir, tiene prioridad resolver este asunto y además tiene una lógica: o resolvemos este asunto o nos arrastra a una crisis económica y nos arrastra, por ende, a una crisis social. Vamos elaborando los presupuestos pero en función de lo que ocurre, porque cada día te puede saltar para un lado o para el otro. En cualquier caso, la garantía que tenemos nosotros es que tanto en este ejercicio como en 2021 la sanidad es la prioridad no solo europea, sino de España y de Canarias.

Pero ¿cuánta es la necesidad financiera?

Todavía no lo tenemos calculado pero estando priorizados por parte del Gobierno cualquier necesidad, como equipamientos, material o pruebas, se garantiza la financiación. Lo que es evidente es que España no puede estar con un presupuesto de hace años que no tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que en las Cortes hay un acuerdo que se debe producir y consensuar en diferentes partidos.

Pues se han llevado un palo con los remanentes.

Ha sido un hecho duro pero la FEMP y el Gobierno están condenados a negociar.

Por fin test PCR a los turistas.

Hemos conseguido nada más y nada menos test en origen y en destino, algo que pedíamos desde el principio, y hemos conseguido también que el próximo mes recuperemos la temporada de cruceros, que es otro reto extraordinario, con test a todos los cruceristas. Debemos hacer que la vida económica se active.

Desde Tenerife se critica que no se construyan los hospitales del Sur y del Norte y se hable de hacer trenes.

A ver, independientemente del Covid, las infraestructuras del hospital del Norte y del Sur están programadas. Este mismo mes estaré con el director del Servicio Canario de Salud, con el presidente del Cabildo de Tenerife y con la asociación que promueve el hospital del Sur y en el Norte y es un compromiso del Gobierno, lo que no entra en contradicción con cualquier otra infraestructura. También haremos otras cosas más pequeñas.

¿Pero tendrán dinero?

Evidentemente, todo este volumen de gastos, en esta otra faceta de cubrir el Covid, al paquete total de infraestructuras le va a afectar pero, en concreto, a estas de las que estamos hablando no.

¿Cuánto tiempo cree que va a tardar Canarias en recuperarse?

Esto va a durar muchos años. Sanitariamente hay una expectativa en la vacuna, pero evidentemente el esfuerzo que se está haciendo va a depender de cuánto dure todo, y el nivel de gasto excesivo en un momento determinado lo tendremos que devolver. Nosotros tenemos capacidad para este año y el 2021, y no para tirar ningún cohete. Ya el otro día comenté en una reunión con los sindicatos, en donde estaban hablando de temas retributivos, y no me pusieron buena cara, que como va la cosa es más que probable que el salario de los funcionarios se congele, y eso ya se está analizando en el Estado. Con el mundo que tenemos en la calle, en la actividad privada un sinfín de gente que va a perder el empleo, otras empresas que van arrancar a trancas y barrancas, todo eso va a conllevar ajustes, y entre otras cosas salariales. Es inimaginable que el mundo público viva como en una especie de burbuja y lo otro no le afecte. Pero es el Estado el que ha de marcar las directrices.

¿Para todas las medidas que pretenden van a contratar a más personal?

Probablemente necesitemos más personal, y el problema que tenemos, en el caso de los facultativos sean médicos o enfermeros, es que no hay. En la Comisión Interterritorial de España todas las comunidades autónomas han pedido, incluso el Ministerio, ver cómo se hace el procedimiento para poder traer a extracomunitarios y hacer un proceso de homologación funcionarial, pero es que no hay. Lo que pasa es que cuando hablamos de extracomunitarios, en otros sitios están peor que en la Comunidad Europea y, entonces, hay un problema. Ahora tenemos una reivindicación de los MIR, y son una inversión que hacemos como país que debemos cuidar y mimar. Han presentado un preaviso de huelga y espero que tras la reunión con ellos no lo lleven a cabo. Hay una serie de peticiones que van al Ministerio y nos hemos comprometido en lo posible a trasladarlas a la Comisión y reivindicaciones a Canarias que las estudiaremos.