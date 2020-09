Hacienda busca mil millones para equilibrar los presupuestos canarios del próximo año

El vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, adelantó ayer que la Comunidad Autónoma necesita alrededor de mil millones de euros para poder equilibrar los presupuestos para el próximo año. Esa es la premisa de partida en la elaboración de las cuentas públicas para 2021, que de entrada se ven comprometidas por los 600 millones en ingresos que se perderán por la vía del sistema de financiación autonómica y por los alrededor de 400 que se perderán en la recaudación tributaria, que aunque superior a este año seguirá muy por debajo de los ejercicios precoronavirus. No obstante, y a pesar del reto mayúsculo que implica tapar un agujero de ese tamaño, Rodríguez confía en que los presupuestos del siguiente año estén ligeramente por encima de los del actual. No en vano, el responsable de la caja pública regional está convencido de que "en los próximos 60 días" serán capaces de encontrar la fórmula para lograr esos mil millones.

Así lo avanzó el vicepresidente y consejero durante una entrevista en los micrófonos de Canarias Radio La Autonómica, donde se mostró convencido de "generar condiciones" para "al menos" tener unos recursos similares a los esbozados en las cuentas de este año. Aunque el nacionalista no entró en los planes para subir los ingresos, la Comunidad Autónoma tiene dos vías fundamentales: subir impuestos (lo que no necesariamente garantizaría más recaudación pública porque podría desincentivar el consumo) y echar mano del endeudamiento. De hecho, las Islas son la región menos endeudada del país, lo que en principio les abre de par en par las puertas de los mercados financieros. No obstante, el consejero de Hacienda confía en que el Gobierno central "actualice" el sistema de financiación para que finalmente Canarias no deje de ingresar esos 600 millones.

En cualquier caso, el representante del Ejecutivo autonómico admitió que de cara al año que viene "las cosas se complican". Este año la pérdida es de unos 600 millones pero se ha compensado con los recursos extras precisamente del sistema de financiación y con el fondo de 16.000 millones para las autonomías.