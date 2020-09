El Estado tilda de "pequeño percance" el campamento de Arguineguín

"Se tenían que realizar PCR, esperar resultados, ese día llegaron muchas pateras y además se produjo el desalojo de muchos centros educativos y deportivos cedidos por Canarias para ubicarlos", apuntó la secretaria de Estado en una entrevista concedida a Ser Las Palmas, en la que insistió en que no se ha actuado de manera ineficaz. Una opinión muy diferente a la que tiene el presidente del Gobierno de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, que en la misma cadena de radio aseguró que no se puede decir que se esté haciendo "bien" con la crisis migratoria en las Islas, aunque reconoció que se trata de un asunto complicado, por lo que seguirá reclamado al Estado soluciones urgentes.

"Con esto no debemos hacer política y creo que basta con que haya inmigrantes que, como ha ocurrido en Arguineguín, hayan dormido sobre mantas y en carpas en las que a las 14.00 horas había 40 grados, y que veamos que hay personas que suben en pateras y que pierden su vida para que yo no diga nunca que lo estamos haciendo bien", observó.

Una autocrítica que Jalloul no comparte. "Estamos preparados ante el aumento de la llegada de pateras", aseguró también. Sin embargo, el Gobierno central tardó 16 días en aportar una solución a los migrantes del muelle del sur de Gran Canaria y no fue hasta el pasado sábado cuando comenzó a trasladarlos a hoteles de Gran Canaria, ante la imposibilidad de encontrar otros espacios estatales donde ubicarlos con mayor dignidad. El problema no sólo radica en las personas que quedan todavía en Arguineguín, sino también en las que se encuentran en la conocida como nave de la vergüenza, en el Puerto de la Luz, Sin embargo, el Ministerio de Defensa ha rechazado utilizar los cuarteles militares en desuso para ofrecer un techo más digno a estas personas, mientras que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) que se han solicitado utilizar en Fuerteventura y Gran Canaria siguen cerrados, a pesar de que cuando Jalloul fue a visitar en febrero ambas islas la situación ya estaba desbordada.

La única opción que se ha podido hallar desde el Estado fue la petición de ayuda in extremis de la Subdelegación del Gobierno a la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (Feht), a quienes solicitó la posibilidad de albergar a los migrantes en hoteles y apartamentos, preferiblemente en la capital de la Isla.

Hoteles como "parche"

"El alojamiento de migrantes en hoteles de Gran Canaria y Fuerteventura es transitorio y una práctica bastante común en situaciones de emergencia social, cuando hay frío, catástrofes, derrumbamientos... Son recursos transitorios ante una situación sobrevenida", afirmó Jalloul en la citada entrevista, donde añadió que "los complejos estaban vacíos, por lo que se ha ayudado a reactivar la economía del sector".

Sin embargo, la presidenta del Partido Popular en Canarias, Australia Navarro, considera que ese traslado es "un parche a una situación caótica que se les ha escapado de las manos" tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al de Canarias, quienes "intentan maquillar una delicada situación debido a las fuertes presiones de la sociedad canaria en su conjunto".

"Seguimos sin soluciones y sin respuestas" a cuestiones como la política migratoria del Gobierno de España para poner freno a la situación, si trabaja en el perfecto funcionamiento del SIVE en Canarias, si se han establecido conversaciones con los países de procedencia de los migrantes o cuál es el futuro de los que han llegado a las islas, señala Navarro.

Ante tanta incertidumbre, Hana Jalloul opina que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos está preparado para afrontar cualquier nuevo tipo de llegada masiva de pateras. "No tenemos miedo. Estamos preparados y nos articulamos muy bien con las administraciones locales y el resto de ministerios", aseguró Jalloul.