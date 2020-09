Torres: " Si no tenemos recursos tendremos que hacer recortes"

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, saltó ayer al charco sobre el que varias ministras del Ejecutivo central trataron la semana pasada de pasar de puntillas: "si la economía lo exige", "si no tenemos recursos, habrá que tomar medidas de recortes". Es decir, sin ingresos no habrá más remedio que meter tijera en los salarios de los empleados públicos. José Luis Rodríguez Zapatero recurrió en 2010 -con la crisis financiera iniciada dos años antes- a congelar pensiones y bajar un 5% los sueldos públicos en 2011 los congeló), y ahora el gabinete de Pedro Sánchez está ante la similar tesitura: congelar o bajar al menos un 2%, el porcentaje de incremento que se había fijado para todos los funcionarios en España. "Los recursos son limitados y estamos trabajando", admitía la titular de Hacienda el jueves sobre la propuesta para los Presupuestos Generales del Estado de 2021; "España necesita unos Presupuestos que respondan a las necesidades actuales", decía el mismo día la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño.

El Gobierno balear de la socialista Francina Armengol ha sido el primero en dar el paso: no aplicará ese incremento; y Torres avecina la misma solución para los 69.810 empleados de la Comunidad Autónoma.

"En estos momento hay una propuesta de congelación por parte del Gobierno de España que se tiene que debatir y está claro que si la economía así lo exige habrá que hacerlo; no son medidas populares que se quieran tomar, pero hay que ver qué ingresos tenemos para responder con los gastos", señaló ayer en SER Las Palmas. "Aquí no hay nadie que tenga una caja como el Rey Midas para poder sacar los fondos. Los recursos son los que son. Si no tenemos recursos habrá que tomar medidas de recorte", sentenció.

Hasta final de julio las arcas de la Comunidad Autónoma ingresan menos de lo previsto. Cuando se aprobaron las cuentas para este año a finales de 2019 el contexto económico apuntaban a un incremento abultado en la recaudación del bloque de financiación canario por encima de los 1.745 millones de ingresos brutos con los que de cerró diciembre (1.585 del impuesto indirecto al consumo) , en la primera mitad del año el desface con respecto al mismo periodo del año anterior es de 241 millones, teniendo en cuenta que la primera medida fiscal del cuatripartito (PSOE, NC, Podemos y ASG) fue subir en medio punto -del 7 a 6,6 el tipo general del IGIC-.

Ahora el presidente canario tampoco descarta corregir esa primera decisión. "Lo subimos y no rechazamos ninguna propuesta que lleve consigo mayor generación económica. Siempre que lleve consigo mayores ingresos para los servicios básicos generales [servicios sociales, educación y sanidad]. Porque lo que está claro que esos no se van a tocar y para eso necesitamos recursos tributarios suficientes".

Con todo, Torres seguro de sus socios, está confiado en que el llamado pacto de las flores terminará el mandato. "Lo creo. Otra cosa es lo que pueda pasar en el futuro. Canarias es una tierra donde los gobiernos por una referencia histórica no terminan sus mandatos cuando empiezan, hay algunas magníficas y nobles excepciones que creo que también debe ser la del presente Gobierno".