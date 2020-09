El Estado apunta a otras instituciones para justificar el bloqueo en la acogida

El repunte migratorio que vive Canarias ha provocado a lo largo de septiembre escenas lamentables como la de centenares de personas hacinadas en el muelle de Arguineguín, donde a día de hoy todavía permanecen más de 200 africanos llegados en las últimas 13 pateras. Un lugar en el que las condiciones no pueden calificarse sino de indignas ya que hombres, mujeres, bebés y niños pequeños viven en carpas, su higiene depende de duchas portátiles y baños químicos, y duermen colchonetas sobre el suelo a veces a 40 grados de temperatura. A pesar de que la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, aseguraba el lunes que se había actuado con rapidez y eficacia a la hora de trasladar a centenares de estas personas a hoteles de la Isla -una operación que tardó dos semanas en realizarse-, las pateras no dejan de llegar -entre el lunes y ayer llegaron 16 embarcaciones con 240 personas- y el Estado no ofrece soluciones para su acogida. En este complicado contexto, el Gobierno central tuerce su mirada a otras instituciones y señala que es la complejidad administrativa la que le impide ofrecer soluciones alojativas para estos africanos que se juegan la vida en el mar. Trabas burocráticas, problemas con el uso del suelo y discrepancias con las corporaciones canarias son algunos de los motivos que alegan para no encontrar espacios adecuados.