La devastadora caída del mito Aung San Suu Kyi

Suu Kyi dinamitó dos años atrás lo que le quedaba de imagen en la Corte Internacional de La Haya que investigaba las oleadas represivas del 2016 y 2017 que mataron al menos a 10.000 rohinyás y empujaron a la diáspora a 700.000. Aludió al «sufrimiento» de los que huyeron hacia Bangladés sin aclarar que escapaban de la violencia militar ni identificarlos como rohinyás. Fue lo más cerca que estuvo de disculparse: las acusaciones sobre genocidio son «objetivamente engañosas» y el caso es «incompleto e incorrecto», dijo.

Es cierto que el mundo no entiende el embrollo étnico de un país que exige mucho tacto para no airar a la mayoría budista, armado hasta los dientes y de pulsión guerrera. También es cierto que Suu Kyi carece de control sobre el Ejército a pesar del título de líder de facto que le confieren sus cargos de Estado, entre ellos, ministra de Exteriores, porque sus hijos extranjeros impiden la oficialidad de la presidencia. Pero nada explica su tibieza frente a lo que la ONU tacha de «ejemplo de manual del genocidio» ni se corresponde a aquel «extraordinario ejemplo del poder de los que no tienen poder» que en 1991 justificó su Nobel de la Paz.

Hija de general

Suu Kyi es hija del general Aung San, héroe nacional que en 1948 logró la independencia de Myanmar, entonces Birmania, de los ingleses. Estudió en Oxford y se casó con el académico británico Michael Aris. Su rutinaria vida de ama de casa cambió al volver en 1988 a Rangún para visitar a su madre moribunda y encontrar un país levantado contra el Gobierno militar del dictador Ne Win. Las protestas acabarían aplastadas por los militares, en el poder desde 1962. Su bautismo político llegó un mes después ante una multitud frente a la pagoda Shwedagon de Rangún. Ahí prometió que no descansaría hasta que la democracia llegase a Myanmar. Su victoria aplastante en las elecciones de 1988 fue castigada por los militares con su primer arresto domiciliario y su leyenda no dejaría de crecer las siguientes décadas.

La Dama fue la figura que necesita Occidente para prestar atención a las desgracias de su patio trasero, reivindicada por U2 en sus conciertos y ensalzada como inspiración por Hillary Clinton. En sus 15 años de reclusión forzosa coleccionó galardones: el Nobel de la Paz, el Premio de Sajarov, la Medalla de la Libertad estadounidense… Hoy las organizaciones de derechos humanos le retiran los honores y los políticos la rehúyen.