Casi 400.000 euros en gasto electoral para convencer a los votantes de las Islas

Los partidos que concurrieron a las elecciones a los cabildos insulares en los pasados comicios de mayo de 2019 gastaron casi 400.000 euros en intentar convencer a los votantes de las Islas para alcanzar representación en estas corporaciones. Un gasto que se desglosa de la contabilidad que las formaciones políticas deben presentar al Tribunal de Cuentas, el organismo encargado de fiscalizar los gastos de los partidos en los procesos electorales.

El informe determina que de las once formaciones que estaban obligadas a presentar la contabilidad electoral por los comicios a las corporaciones insulares, solo ocho han cumplido con esta obligación. De esta manera, los gastos declarados por operaciones ordinarias por parte de estas agrupaciones ascendieron en concreto a un total de 391.592,76 euros.

El Tribunal de Cuentas no ha detectado que ningún partido haya gastado más fondos de los que les estuviera permitido por la la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), pero sí que declararon 22.973 euros de gastos irregulares o de materia no electoral y que, por lo tanto, no se consideran subvencionables.

De esta manera, si se desglosa lo invertido por cada uno de los ocho partidos que han presentado su contabilidad al organismo estatal, se evidencia que Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario (CC-PNC) es la formación que más fondos destinó a la carrera electoral insular. En concreto, los nacionalistas invirtieron 149.664 euros. Un montante que asciende hasta los 172.487 euros si se unen con los 22.823 que aportó en su coalición con Unidos por Gran Canaria para concurrir al proceso electoral en esta isla.

El segundo partido con un mayor peso económico en el gasto electoral de las elecciones de 2019 fue Nueva Canarias- Frente Amplio. El Tribunal de Cuentas recoge que la formación registró como gastos electorales justificados un total de 105.644 euros. Sin embargo, en el total de gastos declarados figuran operaciones ordinarias por un importe de 16.990 euros cuyos conceptos no pueden ser considerados como gasto electoral, por lo tanto no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados a través de subvenciones. Además, el organismo observó gastos electorales no declarados por un importe de 3.776 euros, que aunque han sido tenidos en cuenta para verificar el cumplimiento del límite máximo de gasto, no han supuesto que se haya infringido el tope establecido por la legislación.

Ciudadanos (Cs) es el tercer partido que más invirtió en la campaña electoral a los cabildos, 46.011 euros, logrando entrar por primera vez en las instituciones de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. El partido, en aquel entonces comandado por Albert Rivera, destinó incluso más fondos que el PSOE que dedicó 40.833 euros a estas mismas elecciones, siendo un partido más consolidado en el ámbito local y que ya tenía representación en todas las corporaciones locales.

El Tribunal de Cuentas aprecia sin embargo en la contabilidad de Ciudadanos un gasto de 2.023 euros que considera irregular, al no haber acreditado lo suficiente los servicios contratados.

En las cuentas del PSOE, el organismo también ha detectado 3.959 euros que no pueden ser considerados como gasto electoral ni subvencionable, además de más gastos referidos en publicidad exterior de los declarados.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, Sí Podemos Canarias destinó 24.639 euros a esta campaña electoral, mientras que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) acumuló unos gastos ordinarios de 3.382 euros. Sobre esta última formación, el estudio indica que se superó el límite máximo de gasto establecido en el artículo 201.10 de la Loreg, pero este alza es de tan solo 0,83 céntimos de euro, por lo que acuerda no incoar ningún expediente para reducir la subvención electoral que le corresponda.

La última de las formaciones políticas que concurrió a las elecciones insulares cuyas cuentas están incluidas en este informe del organismo estatal es la Agrupación Electoral por El Hierro, que sostuvo un gasto de 1.590 euros, sin que el Tribunal detectara ninguna irregularidad.

El informe también concluye que todas las formaciones, excepto el Partido Socialista, presentaron los datos en el periodo legalmente exigido. Entre las formaciones que no han cumplido con su obligación de presentar de forma individualizada su contabilidad electoral en los comicios insulares se encuentra, por ejemplo, el Partido Popular, que concurrió a los siete cabildos y obtuvo representación en seis de las siete corporaciones insulares.