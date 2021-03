El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, invitó al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a marcharse a Cuba “si tanto le gusta el comunismo”. Torres aseguró en una entrevista que “el comunismo en nuestro país es libertad”, unas palabras que, a juicio de Ortega Smith, han despertado “lágrimas y sonrojo en todo el planeta”. Además, Ortega Smith exigió la celebración de unas elecciones autonómicas y generales, para “devolver la voz” a la ciudadanía, “ante el abandono institucional”.

Este partido político replicó en esta visita a Las Palmas de Gran Canaria el método que ya empleó en ciudades como Sevilla o Murcia, donde convocó una rueda de prensa que se convirtió en un mitin político en el que arengar consignas a viva voz en la vía pública. Escudada en el formato de un encuentro informativo con los medios de comunicación, la formación liderada por Santiago Abascal no informó en ningún momento sobre la celebración de una concentración a la Delegación de Gobierno que, por precaución, desplegó a varios agentes de la Policía Nacional. El acto de Vox tampoco respetó el hecho de que Gran Canaria se encuentra en nivel de alerta 3 para frenar el avance de la pandemia de la Covid-19 y, entre otras restricciones, no se permite celebrar reuniones con más de cuatro participantes.

Ortega Smith, quien estuvo acompañado en el acto por el diputado nacional por Las Palmas Alberto Rodríguez y el presidente provincial del partido, Nicasio Galván, se dirigió a los periodistas con el tono y el volumen empleado habitualmente por los políticos durante un acto de campaña. Su objetivo era lanzar sus mensajes –muchos de ellos xenófobos– al reducido grupo de simpatizantes que se acercó a la calle Triana para arropar a Ortega Smith y que, según fuentes policiales, no superaba las 40 personas. El partido, que tiene una representación marginal en Canarias, no despertó el interés que ha cosechado en otras ciudades españolas. El encuentro transcurrió con total normalidad y terminó con vítores a España y un paseo por la calle Triana, que culminó con una visita a la sede de la Obra Social. Durante el trayecto, algunos seguidores de la formación se acercaron al representante político para hacerse una fotografía con él o cambiar impresiones. Si bien, también hubo quien increpó a la comitiva de Ortega Smith al grito de “fascistas”.

Vox se refirió a la crisis migratoria y humanitaria que vive el Archipiélago para afianzar su implantación de sus siglas y captar simpatizantes. El discurso de Ortega Smith pasó por relacionar la elevada cifra de paro juvenil en las Islas, con la acogida que el Gobierno canario ofrece a los menores no acompañados que llegan en patera a las costas del Archipiélago, pese a que estos no se encuentran siquiera en edad de trabajar. Incluso, defendió que “23.000 inmigrantes ilegales reciben todo el respaldo institucional y los recursos económicos no llegan a los canarios”.

Ortega Smith aseguró que las Islas “sufren una triple plaga: la de la epidemia, la de la invasión ilegal y la del abandono institucional de unos políticos irresponsables”. Por esto, exigió el adelanto de los comicios y criticó que “la lejanía o los intereses de partido hagan un telón de silencio y de abandono” al Archipiélago. Esta formación considera que el Ejecutivo de Torres está “acomplejado” y no defiende los derechos de los canarios frente al Gobierno de Pedro Sánchez.

La tergiversación y las contradicciones habituales en los discursos de Vox también tuvieron lugar en el acto de la capital grancanaria. Según el secretario general de la formación, los menores no acompañados está acogidos en “hoteles de lujo” y solo unos minutos después criticó al Ejecutivo central por tener a los migrantes “hacinados en campamentos, como si fueran prisioneros de guerra”. También culpó a Moncloa de la muerte de la niña maliense de dos años que murió tras llegar a Gran Canaria en patera, porque “alientan el tráfico de las mafias de personas y el efecto llamada”. Además, quiso alertar a la ciudadanía del Archipiélago alegando que hay “organizaciones de investigación” –sin especificar cuáles– que aseguran que hay más de 1,5 millones africanos que “tienen su mirada en el salto a Europa a través de España”.

En otro orden de temas, según Ortega Smith, las mociones de censura presentadas en comunidades como Murcia o Castilla y León están basadas en “corrupción, transfuguismo y chanchullos”, mientras que la que Vox presentó contra el Gobierno de Sánchez pretendía “dar voz a los españoles”.

Durante la jornada, el secretario general de también mantuvo un encuentro con el presidente de la Cámara de Comercio, José Sánchez Tinoco, para abordar la situación de Canarias debido a los efectos de la pandemia y el destino de los fondos europeos para la reconstrucción económica de las Islas.