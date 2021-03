Mejorar lo inmejorable

Desde hace más de un año –lo recordó el presidente de la Cámara, Gustavo Matos, al comienzo del pleno– el Parlamento de Canarias se ha sometido a un conjunto de estrictas (y exitosas) normas para evitar la covid y seguir funcionando con una plenitud ejemplar. Hasta ayer. Durante este año desgraciado, por ejemplo, ha estado prohibido razonablemente que periodistas y fotógrafos circulasen por los pasillos y saloncitos del parlamento. A muchos les puede parecer una insignificancia -y lo es- pero en la jerga de este oficio de patosos “hacer pasillos” era una asignatura obligatoria: en el pasillo, mientras algún infeliz soltaba su perorata encaramado desde la tribuna, comentabas cosas con un diputado, se transmitían pequeñas verdades y grandes chismes, se podía registrar el ánimo de un consejero o las tensiones maldicentes en un grupo parlamentario. El coronavirus ha acabado con eso, pero al parecer caben excepciones. Ayer, en la apertura del mal llamado debate sobre la nacionalidad, se levantó cualquier restricción y los periodistas, pero sobre todo los cámaras y fotógrafos, no solo invadieron los pasillos, sino el propio salón de plenos. Obviamente existía una razón estética: sacar guapo al presidente del Gobierno mientras avanzaba hacia la gloria.

Era muy de mañana y ya estaba el corazón del Parlamento lleno de periodistas que daba gloria verlos. Algunos, micrófono en mano, explicaban que el presidente del Gobierno daría un discurso, un dato sin duda esencial para los oyentes. Ni la mayoría parlamentaria ni la oposición madrugaron demasiado. Apareció Vidina Espino, con un conjunto amarillo, azul y blanco, que llevó a algunos a pensar que pronto ficharía por Coalición Canaria. Las diputadas de la Mesa del Parlamento, felizmente parlanchinas. Román Rodríguez, de espléndido humor, que pretendió hurtarle durante medio minuto una carpeta a María Australia Navarro, una broma que no le gustó gran cosa a la lideresa del PP canario. Noemi Santana, de joven e incontrolable promesa de la izquierda de la patria canaria a monja seglar y milagrera de una política social que no para y que nadie nota, parecía cansada del ritual antes de que comenzara. Entonces vibró el aire, circuló una ligera brisa de majestad democrática y se oyeron pasos, pasos solemnes como en las antiguas cortes de los Austrias, y estallaron fogonazos por el pasillo derecho como estrellas caídas de admiración, y primero aparecieron los camarógrafos y fotógrafos caminando de espaldas para notariar los andares del Presidente, que avanzaba excelentísima y lentamente, sea por la grandeza del instante, sea por unos zapatos demasiado pesados. Y ahí, ya junto al escaño, mientras Román Rodríguez lo observada con la mirada de un experto en heráldica, genealogía y derecho premial, se formó un corro de una docena de fotógrafos – con el maestro Trino Garriga al fondo – que inmortalizaron a Ángel Víctor Torres, sonriente, moreno, frondoso y con todos sus recursos capilares en su sitio.

El discurso del presidente fue bastante terrible. En la crónica autonómica no han abundado los buenos oradores. Algunos presidentes demostraron una labia ágil: la precisión apolínea de Jerónimo Saavedra, la maldad a ratos brillante de Fernando Fernández, la facundia arborescente y sentimental de Lorenzo Olarte. Pero los mejores nunca tuvieron la púrpura, y con otra momia como un servidor recordábamos ayer, mientras soportábamos las tonterías épicas de Torres, a César Llorens y a Oswaldo Brito. Pero, en fin, ¿quién recuerda hoy a figuras como Llorens y Brito? Comparados con sus señorías de ahora mismo son figuras mitológicas, pero de una mitología ya reducida a cenizas. Torres comienza ahora una fase por la que atraviesan todos los presidentes: está encantado consigo mismo. Lo suficientemente encantado como para referirse a sí mismo como “el presidente”, algo que, por supuesto, señaló la oposición. Es inútil afearle la conducta. La Presidencia del Gobierno, más que un cargo, es una enfermedad ocupacional. Los presidentes, en una primera etapa, ansían hacerse con el poder que han ganado. En la segunda etapa son ya el poder. Y en la tercera, finalmente, les acongoja perder el poder. La cuestión es qué hacen mientras tanto. Torres se ha movido mucho, se ha reunido mucho, ha viajado mucho, se ha preocupado mucho. Y ha dormido y descansado poco. Y aun así cabe defender que su actividad ha sido básicamente deliberativa, discursiva, verbal. Por eso, en la tribuna, siempre se parece a sí mismo. Pero no es porque sea particularmente coherente (no lo es) sino porque eso es lo que ha hecho básicamente en estos dos últimos años: hablar. Es el presidente performativo por excelencia. O eso cree él.

El discurso del presidente se distribuyó en papel. Si se le suprimía los dobles espacios, los sumarios y demás adornos tipográficos no tenía mucho más de 30 folios. Para analizar la peor crisis vivida por los canarios desde la posguerra civil y las políticas diseñadas para superarla no parece demasiado. Torres lo estiró introduciendo morcillas, sobre todo en la segunda parte, morcillas en las que insistía en sus énfasis y procuraba mostrar energía y pasión. De vez en cuando metía una cita a los padres tutelares que se le ocurren a cualquier bachiller. Alguna no muy afortunada, como una de Benito Pérez Galdós extraída de Marianela: las cosas importantes no se ven con los ojos sino con el espíritu. En realidad no estoy seguro que fuera de Galdós o de Paulo Coelho. Para Torres ser autocríticos es decir en media docena de ocasiones “podemos hacerlo mejor”. Es muy curioso. Generalmente no hablamos de algo hecho mal cuando nos referimos a que podemos mejorarlo. Se mejora lo insuficientemente bueno, no lo manifiestamente malo. Esto da una idea de la altura de la parra donde habita el señor presidente desde el pasado año.

Todo iba muy bien, según Torres, y las previsiones de crecimiento económico y creación de empleo eran magníficas a principios de 2020. Como en enero de 2020 el nuevo gobierno apenas llevaba cinco meses funcionando no creo que su equipo tuviera algo que ver con esas expectativas. Entonces llegó la epidemia. Torres trazó un relato épico de un Gobierno que se enfrenta con determinación, unidad, creatividad y valentía a la catástrofe. Y entonces desplegó todo el repertorio cuchufleto puesto en marcha bajo su mandato. ¿La inmigración? Es intolerable pero, ¿qué quiere que haga yo o, ya puestos, Pedro Sánchez? Eso es cuestión de Bruselas y Estrasburgo. ¿Defender Canarias? Pero si he ido más veces a Madrid que Juanito Cruz. ¿Sabe que aislamos el primer hotel de España? ¿Sabe que el primer teatro, el primero, que volvió a abrir en España lo hizo en Canarias? La cultura, la cultura es la herencia más segura, ya lo dijo Calimero. Ah, y todos los recursos son pocos. Todos los recursos son insuficientes por definición. Pero van a venir millones, y más millones, y mucho más millones, y menos mal que tenemos los ERTE. ¿Qué no llegan las ayudas? Llegarán. Esta es una situación excepcional, y es normal que se produzcan problemas, pero llegarán. Ah, quieren que lo arreglemos todo, pero ustedes, los de CC, gobernaron desde el Paleolítico hasta el otro día, y fíjense qué paro dejaron, qué pobreza dejaron, qué exclusión social dejaron. Porque para Ángel Víctor Torres cada desempleado que dejaron los coalicioneros vale por tres desempleados generados durante su mandato. Un discurso autosatisfecho, conceptualmente pobre, narrativamente efectista, que ni avanza las soluciones técnicas y administrativas a mecanismos y medidas sociales frustradas total o parcialmente ni tiene un horizonte político y social verosímil hacia una Canarias más amplia, más prospera, más cohesionada socialmente, más rica y plural culturalmente.

El portavoz de CC, José Miguel Barragán, endureció su discurso, pero todavía dentro de los márgenes de una crítica moderada y pidiendo y ofreciendo propuestas concretas. Desmontó las principales contradicciones de Torres sin hacer excesiva mala sangre e ironizó sobre la tendencia infecciosa del Gobierno de hacer oposición a la oposición. En realidad Barragán se equivoca. El Gobierno de Torres no quiere únicamente arremeter contra la oposición, sino sustituirla: ser su propia oposición. ¿De qué ha servido el Plan Activa Canarias si el Gobierno lo incumple sistemáticamente o se hace trampas a sí mismo para no cumplirlo? ¿De qué sirve un escudo social al que la torpeza, la tardanza y la lentitud burocrática reduce a un tirachinas? ¿Por qué está paralizada el traspaso de competencias para cumplir con el nuevo Estatuto de Autonomía. Torres no contestó ni a una sola de las preguntas o propuestas de Barragán. Ni tampoco se lució mucho para encontrar matices a la aseveración inicial de María Australia Navarro: “Todo lo malo es culpa de la pandemia, y todo lo bueno ha ocurrido gracias a ustedes”. Exacamente. Esa es la convicción del Ejecutivo. Y no variará ni en los próximos días ni en los próximos meses.