El PSOE saca pecho de la gestión de Torres y echa un capote a Noemí Santana

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario, Nayra Alemán, sacó pecho hoy miércoles de la gestión del Gobierno canario en estos dos años y de su presidente, Ángel Víctor Torres, que a la vez es secretario general del PSOE, y arropó a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que ayer recibió duras críticas a su gestión de los partidos de la oposición: El PP llegó a pedir el cese y Ciudadanos la reprobación. “Noemí Santana contará con el apoyo de este grupo”, subrayó Nayra Alemán.

En la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, que se celebra hoy miércoles en el Parlamento, Alemán efectuó un amplio repaso del trabajo realizado por el Gobierno regional, y expuso que si bien no se ha hecho al ritmo “deseado", debido a la situación mundial de pandemia, sí ha sido "con paso firme”.

“Podrán decir que las medidas son insuficientes pero jamás podrán decir que se ha abandonado a la ciudadanía” ni desde el Gobierno de España ni de Canarias, afirmó. El presidente canario es el tercer mejor valorado pero “si escuchan a la oposición Canarias es el caos” y no responde a la realidad, recalcó Alemán.

La portavoz del PSOE respondió a los reproches que la oposición efectuó en la primera jornada sobre la sumisión de Torres ante el Gobierno de Pedro Sánchez. “No hay sumisión ni sometimiento; estamos cansados de la cantinela de que Madrid tiene la culpa de todo”. A su juicio, con diálogo, con empatía, con ir a Madrid "hasta la extenuación" y hacer pedagogía para explicarles la insularidad se han conseguido numerosos resultados. No con enfrentamientos como, recordó, se ha hecho en anteriores gobiernos. “ No íbamos a permitir que esta tierra estuviera en el destierro por actitudes partidistas”, enfatizó la portavoz.

Alemán considera que hoy Canarias cuenta con los mejores presupuestos de la historia procedentes del Estado, el cumplimiento del REF, las ayudas directas del Gobierno central con un trato diferencial para las Islas, además de las prórrogas de los ERTE, la resolución del convenio de carreteras, el ingreso mínimo vital, la revalorización de las pensiones, el Plan Integral de Empleo, o dar respuesta a la emergencia social con los alquileres sociales en vivienda.

La portavoz destacó la labor del Gobierno canario con el Plan Reactiva, los dos presupuestos aprobados, el plan de Vivienda, la adaptación al teletrabajo, el esfuerzo en la digitalización, la apuesta por la transición ecológica, o el trabajo en sanidad con la crisis inédita de la pandemia. Reconoció que los datos en pobreza siguen siendo intolerables para esta tierra pero con los mecanismos que se están poniendo en marcha se está más cerca de ser una comunidad garantista, afirmó.

Alemán también pidió solidaridad a otras comunidades para acoger a los menores migrantes y más recursos de España y Europa. "Es imposible hacerlo solos", dijo, y aseveró que uno de los retos importantes es que se gestione con celeridad en Canarias los fondos que van a llegar de la UE para que no se pierda el dinero. “No podemos fracasar”, expuso, en cuanto a la necesidad de activar mecanismos que agilicen su gestión.

“Estos fonfos facilitarán la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible, y generar nuevas oportunidades de trabajo y de riqueza”, recalcó.