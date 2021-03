El Padre es el PSOE, el Roque Nublo Ángel Víctor Torres y tu primera película, este gobierno

Todo el mundo hablaba en la mañana de ayer de la ocurrencia de Vidina Espino, que utilizó parte de su tiempo en el debate a proyectar en las telepantallas de la Cámara la (negativa) opinión sobre el Gobierno autonómico de bastante gente. A un servidor (en fin) no le gustó nada. Si se admite esa lógica sus señorías podrían ahorrarse discursos en el futuro para colar sustitutivamente publirreportajes a favor o en contra del Ejecutivo. El Parlamento ya ofrece, organiza y pauta su espectáculo pensando en los medios de comunicación y, sobre todo, en la televisión. En realidad el efecto que logra el recurso ahora presentado por la diputada Espino no nos acerca a la realidad, como ella pretende o espera, sino que refuerza el sentido de representación que impregna hoy los grandes y pequeños parlamentos. Es una pequeña contribución a la degradación del diálogo y a la futilidad del análisis. ¿Más imágenes todavía? ¿Más espectáculo? Pero si la relación social entre personas mediatizada por imágenes ya es insoportable. Tal vez no vendría mal regular reglamentariamente ese uso del circuito de televisión de la Cámara antes de infectar el maltrecho parlamentarismo de un virus youtuber.

Ayer, en fin, le tocaba intervenir a los grupos parlamentarios de la mayoría, y según su deriva inercial, se ocuparon en subrayar que, modestamente, este Gobierno es el mejor, y en algunos casos, que la oposición debería estar callada, no porque así esté más guapa, porque ya se sabe que la derecha es invariablemente fea, católica y sentimental, sino porque molestaría menos. Si hace falta reconocer errores y practicar la oposición ya está la mayoría. La primera en intervenir fue la portavoz del grupo socialista, Nayra Alemán, cuyo discurso fue muy similar al que puede ofrecer un estudiante de bachillerato cuando le piden una redacción por el Día del Padre, el Roque Nublo o la primera película que recuerdas. El Padre es el partido, el Roque Nublo Ángel Víctor Torres y la primera película que recuerda la señora Alemán es, precisamente, este Gobierno que la deslumbra y que, en sus certeras palabras, “está cumpliendo con sus objetivos”. Hizo lo que ha marcado el guión, es decir, mencionar a todos los partidos de la coalición progresista, insistir en su valor y su cohesión interna y lanzarle un beso volado a la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana. Ya el presidente, en su parrafada inicial o iniciática, había piropeado específicamente a Santana, porque los socialistas quieren buen rollo, y que se trague lo de Blas Acosta con un fisquito de almíbar. Al final agradeció la confianza que había puesto en ella Nira Fierro, la presidenta del grupo socialista, con quien “desde el primer momento” había trabajado muy bien. Pareciera que la portavoz no se diera cuenta de que comentarios y agradecimientos como esos son más propios del ámbito privado que otra cosa, pero fue muy aplaudida por sus compañeros, y hasta Julio Pérez se acercó a felicitarla por la pieza castelarina que le había endilgado a los presentes, una antología de tópicos y muletillas más aburrida que otra cosa. Fierro y Alemán se sacaron posteriormente una foto juntas, cruzando los brazos y con la mirada convocando al futuro, y la subieron a twitter para decir que estaban orgullosas del equipo que formaban. Pues qué bien.

Después de Luis Campos, que gracias a su gobernómetro de bolsillo sentenció que el gabinete de Torres era superior a la media – ya Alemán había informado que don Ángel Víctor estaba calificado como uno de los cinco mejores presidentes autonómicos, por desgracia sin citar fuentes – le tocó el turno a Manuel Marrero, portavoz de Podemos, organización que había anunciado minutos antes que su diputado “le pondría los puntos sobre las íes” a la derecha. Un debate sobre el estado de la nacionalidad tiene como objetivo básico intercambiar juicios y análisis sobre la situación política, económica y social del país y la gestión de la autoridad gubernamental, pero para Podemos deriva, sobre todo, en una oportunidad para criticar a la oposición, y a eso dedicó una parte de su intervención el señor Marrero con una suficiencia ligeramente ridícula. Paternalmente admitió que Vidina Espino había hecho algunos comentarios interesantes. Le dijo a María Australia Navarro que no intentará imitar a Díaz Ayuso y después le comentó, irritadamente, que no hablase mal de los comunistas, que los comunistas habían luchado contra la dictadura franquista, que respetara la memoria democrática de este país. Al parecer la memoria democrática es una cosa que tiene Marrero en su casa, una suerte de jarrón chino ideológico que está permanentemente bajo su guardia y custodia, y al que solo puede acercarse y acariciar la izquierda o lo que él considere izquierda. Marrero es incapaz de admitir – yo intuyo que quizás no lo entienda – que se puede ser perfectamente antifascista sin ser un demócrata, como era el caso de los comunistas. Tampoco lo entiende bien el presidente Torres. Pero es lo más habitual de los gobiernos de coalición de izquierda: los unen las cosas, procesos y efectos que no entienden. El señor Morales siguió adelante advirtiéndole a CC que se pasará mucho tiempo en el rincón de pensar. La cara de José Miguel Barragán, después de la enésima burla a su oferta de diálogo y a sus propuestas constructivas, era tan inexpresiva como la de un guerrero samurái a punto de hacerse el seppuku o de hartarse de pollo agridulce.

Finalmente intervino Casimiro Curbelo, alfa y omega de la política parlamentaria, principio y fin de cualquier gobierno, comprensivo con la derecha bien entendida, que empieza por él mismo, pero de corazón sinceramente progresista, para el que el presidente es Torre del Conde, y el conde, por supuesto, es él mismo. Curbelo se ha metamoforseado ya una síntesis perfecta de todas las posiciones imaginables: es liberal y socialdemócrata, es ferozmente desarrollista y quiere poner límites al cemento, es planificador y elogia la audacia y tiene el grupo parlamentario más pequeño y el mayor número de asesores: cuando se interrumpe el pleno para almorzar salen todos juntos y parecen una pequeña nube de cigarrones que caen sobre la terraza de algún restaurante y no dejan nada comestible. Pero cada cual paga lo suyo porque Curbelo es al mismo tiempo generoso y pesetero, previsor y correcaminos, un truhán y un señor y casi fiel en el amor. Sin Curbelo, sin la decisión de Curbelo de unirse al pacto y sin la acuciosa amnesia de los demás socios, este largo año y medio no hubiera sido posible. El líder de la ASG, sobre todo, quiso subrayar que era “un milagro” que Canarias no se hubiera hundido en el Atlántico, una típica anfibología gomera, ya que el milagro puede habernos salvado de la pandemia o del gobierno. Optimista y pesimista, satisfecho y descontento, curbelo y curbelo, el Señor de las Moscas dio un voto de confianza a un Gobierno que había luchado y lo había hecho Curbelo.

El jefe del Ejecutivo parecía algo cansado, pero solo algo cansado, cuando agradeció las intervenciones de todos los grupos, aunque lamentó de nuevo que la oposición no le reconociera sus méritos. Es curioso, porque no habló de diagnósticos ni de propuestas, sino de reconocimiento. Si con la economía casi paralizada, 300.000 isleños desempleados y 90.000 insertos en ERTE y un futuro invisible no le reconocen nada, ¿cúando lo van a hacer?