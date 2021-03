La Justicia investiga a tres personas por amenazas a la concejala Evelyn Alonso

El Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife ha reabierto el caso de las amenazas a la concejala no adscrita de la capital, Evelyn Alonso, al considerar que existen indicios de que se ha cometido un delito por parte de tres personas que ya han sido identificadas. “Mejor muerta, hija de la grandísima puta”. “Tiene que proteger a su hijo bien; mínimo 20.000 euros al mes en su protección”. Son algunos de los mensajes amenazantes que recibió la concejala, a través de las redes sociales, después de que esta firmara la moción de censura con la que el nacionalista José Manuel Bermúdez desalojó de la Alcaldía del municipio chicharrero a la socialista Patricia Hernández. En un primer momento, la denuncia presentada por Evelyn Alonso, a la que la Jefatura de la Policía Local asignó una escolta al descubrir los mensajes amenazantes en las redes sociales, fue archivada de forma provisional por el Juzgado. Frente a dicha resolución interpusieron recursos el Ministerio Fiscal y la acusación particular. Finalmente, la jueza Luz Alicia Casañas ha estimado dichos recursos, levantando el sobreseimiento y ordenando que se continúe con la instrucción de la causa y, por lo tanto, con la investigación. En el auto, de fecha 16 de marzo, la magistrada establece que se tome declaración a la perjudicada y a los investigados por un presunto delito de amenazas. Estos son Agoney Reyes, vinculado a las Juventudes del Partido Socialista en Tenerife; Sara Padrón y Juan Antonio Martín.

Según consta en un informe de la Policía Nacional, el primero se dirigía a la concejala a través de Twitter, la segunda a través de Instagram, y el tercero a través de la web www.lacasademitia.es. La edil sospecha que estos pertenecen al entorno de la socialista Patricia Hernández, pues los mensajes empezaron a publicarse tras firmar la moción de censura, el 26 de junio. Esta fue aprobada el 13 de julio y Bermúdez recuperó la Alcaldía. Evelyn Alonso fue expulsada de Ciudadanos, convirtiéndose en concejala no adscrita. La edil cuenta que “las amenazas se mantuvieron durante varios meses”. “Me amenazaban de muerte, pero no solo a mí, sino también a mi hijo. Aún tengo miedo de salir a la calle, tanto es así, que nunca lo hago sola, tiene que acompañarme alguien. Pienso que si estoy sola, alguien me va a atacar. He sufrido mucho. Yo no le deseo a nadie lo que he vivido”, manifiesta Evelyn Alonso. Añade que también la llamaban a su teléfono personal desde números ocultos, “pero nadie me contestaba al otro lado”. “Lo tengo en casa apagado, porque no soy capaz de encenderlo. Me tocaban en la puerta de mi casa estando yo sola con mi hijo. Yo no le he hecho ningún daño a nadie. Solo estoy trabajando por Santa Cruz y firmé la moción de censura porque estaba, y estoy, convencida de que tenía que hacerlo. Nunca imaginé que fuera a recibir amenazas de muerte por esto”, señala la segunda teniente de alcalde y responsable de las áreas de Seguridad, Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente. Esta también aprovecha para denunciar que se sentía vigilada por parte del exconcejal de Seguridad, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, “pues me sacaba fotos que luego publicaba en sus redes”. “El PSOE también montó un circo cuando me pusieron escolta, en lugar de condenar lo que estaba ocurriendo”, añade. Evelyn Alonso muestra su satisfacción ante la decisión de la jueza de estimar los recursos presentados contra el sobreseimiento provisional del caso. “Estoy muy contenta porque se va a continuar con la investigación y porque se va a hacer justicia, que es lo único que pido. No abandonaré esta lucha. Las amenazas han parado ya. Ahora quedan los insultos y las vejaciones. Pero llegaré hasta el fondo de este asunto”, declara.

En el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife, con el que se estima continuar con la instrucción de la causa e investigar a las tres personas citadas, se explica que “hay que dar la razón a los recurrentes en tanto que de la denuncia, tal y como ya se pusiera de manifiesto en el auto que autorizó las medidas de investigación tecnológica, resulta indicios suficientes de que personas, que ahora y tras el resultado de la medida acordada ya están identificadas, habrían subido publicaciones a las redes sociales cuyo contenido es constitutivo de un delito de amenazas”. A raíz de la denuncia presentada en su momento por la concejala no adscrita, y tal y como esta cuenta, la Policía Nacional inicia una investigación, a través de la unidad de delito tecnológico, elaborando un informe de más de 30 páginas e identificando, finalmente, a las personas que estaban detrás de los mensajes amenazantes en las redes sociales.

En el citado informe se indica que se realizó un rastreo en las distintas redes sociales, “con la finalidad de comprobar el contenido de los mensajes que hacen alusión a la concejala, detectándose que algunos de ellos recogen amenazas e insultos hacia la edil”. Muchos, se dice en la investigación policial, tienen connotación xenófoba ya que se refieren al lugar de nacimiento de Evelyn Alonso, con términos como “La tránsfuga venezolana”, “Vuélvete a Caracas traidora”, “¿Qué te crees, que vives en Venezuela; solo faltaba que nos gobierne una comunista”. Otros hacen alusión a su hijo: “Vas a tener que gastar 20.000 euros al mes en la protección de tu hijo”. Y otros a su propia protección: “Menos mal que estás bien protegida”, “Se le refuerza la vigilancia a traidoras como tú”, “La tránsfuga llegando al Ayuntamiento con sus guardaespaldas”, “La escolta de Scrödinger”. En la investigación también se descubren mensajes calificados como “muy graves”, porque pueden ser considerados una amenaza directa. Entre estos se encuentran los siguientes: “Tiene los días contados”, “Se busca personas indignadas que estén dispuestas a demostrarlo”, “¿Se siente como Whitney Houston; acabará como ella?”, “Ojalá te maten”, “Cuchillo para tu pescuezo, Evelyn Alonso”. La Policía Judicial establece que todo esto le ha generado a la edil un gran temor por su seguridad, “encontrándose atemorizada”.

Ciudadanos (Cs) pidió ayer a la concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Evelyn Alonso, que abandone el grupo de gobierno que conforma actualemnte junto a Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP) y deje sus cargos, ya que su salida “no compromete” funcionamiento del grupo. La formación naranja asume así que Alonso recupera su condición de afiliada y cargo institucional de Ciudadanos a raíz del auto judicial que ha anulado su expulsión de forma cautelar, por lo que vuelve a ser miembro del partido “con plenitud de derechos y obligaciones”. Al ser notificado en un momento tan próximo al pleno que se celebraba ayer, Cs aclaró que aún no ha podido comunicarse con Evelyn Alonso para consensuar posiciones. | Europa Press