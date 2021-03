El Gobierno rechaza un órgano para coordinar la política migratoria

El Gobierno central no tiene ninguna intención de recuperar la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios como órgano de puesta en común de todas las medidas relacionadas con la crisis migratoria en Canarias, y fía toda su iniciativa al respecto a lo que los ministerios competentes vayan acordando entre ellos y a la labor que a esos efectos ya realiza la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. Así se desprende de la posición y argumentos mantenidos ayer por el PSOE en el Senado con motivo del debate y votación de una moción en la que se reclamaba volver a poner en marcha ese órgano de coordinación en política migratoria con sede en Moncloa y que fue eliminada sorpresivamente en febrero del 2020 tan solo año y medio después de su creación en julio de 2019.

La moción, presentada por el senador de CC, Fernando Clavijo, fue aprobada en la Comisión Constitucional con el rechazo de los socialistas y de Vox e incide en el acuerdo ya alcanzado en octubre pasado en esta misma cámara por el que se instaba al Gobierno, en este caso con el apoyo del PSOE, a la creación de un comité de coordinación sobre la crisis migratoria en Canarias. Considerando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “ha hecho caso omiso” a ese mandato, y que desde entonces no se ha producido ni una sola reunión de coordinación al efecto, Clavijo insiste en una propuesta alternativa como es la recuperación de la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios, un órgano que, aseguró “tuvo mucho éxito en su etapa anterior durante la crisis de los cayucos de 2006 y que permitió solventar una grave situación”. Según el senador nacionalista, “hoy son seis los ministerios competentes e inexplicablemente se eliminó ese órgano” cuando, recalcó, son unánimes las criticas a la evidente descoordinación de la política migratoria y sus efectos sobre la situación de los campamentos e instalaciones de acogida, “un autentico vía crucis para los migrantes y para todos los canarios”.

En concreto, la moción aprobada insta al Gobierno a “acometa la modificación de las Comisiones Delegadas para la recuperación de la relativa a Asuntos Migratorios para garantizar la coordinación entre los diferentes departamentos con competencias en la materia en la gestión de la crisis migratoria que se vive en Canarias y en los futuros procesos migratorios que se registrarán en nuestro país”. A la propuesta de Clavijo se añadieron tres enmiendas, una del PP, defendida por el senador por Gran Canaria Sergio Ramos, y dos del senador por La Gomera Fabián Chinea, de ASG.

La del PP reclama que, dado que las previsiones internacionales alertan no solo del mantenimiento de la actual presión migratoria sobre la frontera sur de Europa sino, incluso, del previsible aumento del fenómeno, se dé “carácter permanente a dicha Comisión Delegada con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y la estrategia a largo plazo del Gobierno en esta materia tan sensible”. Chinea, por su lado, logró incorporar al texto que se impulse la “creación de un comité para reforzar la coordinación entre todas las administraciones en atención a la situación migratoria que se vive en Canarias”, y la “convocatoria, con carácter urgente, de la Mesa de Coordinación Interterritorial para abordar la situación de los menores no acompañados” y aprobar “el traslado solidario de parte de los menores no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias (1.700) para garantizarles una atención digna”.

“El fenómeno migratorio va a existir siempre pero este país no puede dar el mensaje de que está vulnerando los derechos fundamentales de esas perdonas. Pedimos un órgano que pueda coordinar y al que podamos acudir y no estar en peregrinación de ministerio en ministerios sin saber quien es competente, con los ministros echándose la responsabilidad unos a otros”, expuso Clavijo en la defensa de su propuesta, al tiempo que criticó que la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jallaul, haya dejado el cargo para ir a las listas electorales del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Sergio Ramos, del PP, dijo que la recuperación de la Comisión delegada sería un “medida vital para Canarias y para el país” .Tras recordar que el PP celebró en julio d 2018 la creación de ese órgano gubernamental, pero que e problema fue que “esa buena intención al PSOE le duró solo 19 meses” porque la eliminó en febrero de 2020.