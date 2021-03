El superávit de Canarias en 2020 es “escandaloso” para la oposición

Pero nueve comunidades autónomas despidieron el año con superávit (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León), lo que ha soliviantado a Coalición Canaria, Partido Popular y Ciudadanos, que cuestionan la incapacidad del Ejecutivo regional de ejecutar los fondos públicos pese a las necesidades sociales y económicas derivadas de la pandemia.

La diputada del Grupo Nacionalista Canario en el Parlamento autonómico Rosa Dávila considera que es “escandaloso” que el Gobierno de Canarias terminara 2020 con un superávit de 232 millones de euros, el 0,5% del PIB, “mientras los canarios y las canarias viven una situación crítica”.

Canarias, según los datos del Ministerio de Hacienda, es la comunidad autónoma con un superávit más alto, lo cual muestra la incapacidad del Gobierno canario “de gestionar sus recursos”, puesto que la Unión Europea relajó en 2020 las medidas fiscales para que las administraciones pudieran tener liquidez para hacer frente a las consecuencias de la crisis sanitaria, indica Dávila en un comunicado.

El Gobierno de Canarias “no planifica, no gestiona y no tiene a los mejores profesionales frente a la crisis, y este superávit, mayor del que nos habían anunciado, es una prueba más de ello”, opina la representante de CC. “Mientras tanto, miles de familias, empresas y ONG se encuentran en situación crítica, esperando por que las ayudas anunciadas y prometidas se conviertan un día en realidad y con la obligación de seguir pagando sus impuestos”, denuncia.

Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Popular y presidenta del PP en Canarias, Australia Navarro, afirmó que el Gobierno de Canarias ha cerrado el ejercicio 2020 con 232 millones de superávit “mientras las empresas siguen quebrando en las islas y estamos a la cabeza de toda España y Europa en la destrucción de empleo”.

“Lo menos que pueden esperar los canarios, en un año tan duro como el que hemos pasado, es que su Gobierno invierta y gaste hasta el último euro de su presupuesto en ayudar a la gente, en reactivar la economía y salvar el mayor número de empleos posibles, pero desgraciadamente no ha ocurrido así”, afirma Australia Navarro en un comunicado.

“El PSOE y sus socios de Gobierno en Canarias presumen de salud financiera y solvencia, incluso se permiten renunciar a los mecanismos de financiación del Estado, pero mientras tanto las ayudas reales no llegan a las empresas ni al empleo, y el supuesto escudo social del que tanto presumen no alcanza ni al 20% de las familias que lo necesitan, esto no tiene ningún sentido”, denuncia la presidenta de los populares canarios.

Para el Partido Popular resulta “lamentable” que el Gobierno cierre sus cuentas con superávit mientras se han perdido unas 4.000 empresas en las islas, y el desempleo real está a punto de alcanzar el 40% de la población activa de Canarias, entre desempleados, trabajadores en ERTE y autónomos en cese de actividad.

El Partido Popular exige en la nota la publicación de los datos oficiales de ejecución presupuestaria de 2020, que, agrega, la Consejería de Hacienda retiene, “con el fin de poder analizar las partidas que el Gobierno ha dejado de invertir cuando más lo necesitábamos”.

La dirigente del PP indica que los pocos datos de ejecución presupuestaria conocidos hasta ahora “indican que el Gobierno fue incapaz de gastar más del 30% de lo previsto en inversiones reales, y esto es algo muy grave porque en un momento de parálisis económico como el que vivimos la licitación de obra pública es fundamental para aliviar la crisis y contener la pérdida del empleo”.

También Ciudadanos se pronunció sobre este asunto. La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, considera que es “impresentable” que el Gobierno autonómico terminara 2020 con un superávit de 232 millones, mientras no perdonó “ni un solo euro en impuestos a familias, autónomos y pymes” en ese año.

Espino critica en un comunicado que Canarias cerrara 2020 como la comunidad con mayor superávit en España, el 0,55% del PIB, a pesar de ser “la más castigada, tanto económica como socialmente, por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus”.

Este superávit “hace todavía más incompresible” el rechazo del Gobierno canario a aumentar las deducciones fiscales a las familias para la compra de libros y material informático o a generalizar la tarifa plana a todos los autónomos. “Mientras muchas familias y empresas tienen serias dificultades para subsistir”, el Gobierno de Canarias recauda impuestos que luego no gasta, denuncia.

Añade la portavoz de Ciudadanos que el Gobierno de Canarias dejó sin ejecutar 467 millones de euros el año pasado, entre ellos 34,5 millones para ayudas y subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y 83 millones del área de Economía destinadas a políticas de empleo.

En una reciente comparecencia en el Parlamento, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, había adelantado que el superávit presupuestario de 2020 podría situarse entre los 160 y los 180 millones de euros, aunque la cifra final correspondería fijarla a la Intervención General del Estado. El Gobierno de Canarias destinará estos recursos, cuya cifra final se conoció esta semana, a nuevos gastos o a compensar pérdidas de ingresos fiscales, dijo Rodríguez en una comparecencia en el Parlamento de Canarias.