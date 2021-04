El sueño de los impacientes

Soñaron con salir de África, llegar a Europa, trabajar, ganar dinero y ayudar a sus familias. Pero la realidad no ha sido tan sencilla, rápida y práctica para ellos. Nunca imaginaron que la Unión Europea les pusiera tantas barreras. Y, sobre todo, no han llegado a los 18 años. No lo dicen, pero da la impresión de que están impacientes por cumplir sus objetivos y no desean perder el tiempo. Desde septiembre pasado, la casa Mayantigo, en La Orotava, se ha convertido en un dispositivo de emergencia de menores extranjeros no acompañados (Demena), que lleva el nombre de La Villa. En él residen 25 menores llegados de Mali, Marruecos, Senegal y Mauritania. Tienen entre 11 y 17 años. La gestión del recurso corresponde a la ong Asociación Coliseo y depende del Gobierno de Canarias. La misión del personal consiste en preparar, en la medida de lo posible y, a veces, con muy poco tiempo, a estos adolescentes para que afronten la vida cuando sean adultos, a nivel formativo y de organización personal. A algunos apenas les quedan cuatro meses para tener 18 años.