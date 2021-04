El largo viacrucis de unas madres

Antonia Medina cumplirá 76 años en breve. Su marido tiene 82 y su hijo, Salvador, con parálisis cerebral y una discapacidad de grado tres reconocido como gran dependiente, 50 años. En 2007, el Gobierno de Canarias le concedió una ayuda de 442 euros por la dependencia de Salvador; con los recortes de Mariano Rajoy se la rebajaron en 2014 a 202 euros, y en 2018, ya sin recortes, recalcularon la ayuda y se la volvieron a reducir a 178 euros, porque, según la legislación vigente, si recibe otras prestaciones se le baja la subvención. Es decir, visten a un santo para desvestir a otro. La prestación que tiene Salvador es para que sus padres lo cuiden las 24 horas del día. Lo que los padres reciben por hacer unas funciones tan costosas se lo restan a lo que el hijo percibía por ser gran dependiente. Pero así lo dicta la ley, se escuda el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero (Podemos), quien reconoce que las cantidades por la Ley de Dependencia son “de miseria”, pero hasta que no se cambie la legislación en el ámbito estatal deben cumplir la norma, y espera que con el plan de choque aprobado por el ya exministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, la cuantía de las prestaciones se corrijan.

Teresa, otra madre de 78 años con una hija discapacitada de 54, solo pide ayuda a domicilio

Antonia no quería dar a conocer su caso públicamente porque teme, como su amiga Teresa, de 78 años y con una hija gran dependiente de 54, que si se quejan les quiten la ayuda. ¿Cómo es posible que tengan miedo? Pues lo tienen, dicen ambas, aunque son madres coraje y desde que les bajaron la prestación empezaron a organizarse entre ellas y allí donde iba un político se presentaban las dos a reclamar. Pero no les hicieron caso y ya han pasado siete años desde el primer recorte. Antonia muestra fotos de las dos con Román Rodríguez, actual vicepresidente del Gobierno canario (NC), y Luis Campos, portavoz del grupo en el Parlamento regional, y saca una lista de nombres: Pepa Luzardo (PP), Francis Candil (CC), y la actual consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana (Podemos). Hasta se han quejado al Diputado del Común y no ha servido de nada, sostiene, al contrario. Tras la reclamación le bajaron más la ayuda porque se la recalcularon y por eso temen volver a reclamar.

Han hablado con Román Rodríguez o Noemí Santana: compromisos pero al final “nada”, dicen

Pero cuando Antonia vio recientemente en la televisión que la consejera de Derechos Sociales, entre otros, defendía la gestión en dependencia, ella se enervó, no pudo aguantar más y, pese a que su marido es más reticente, decidió contar su reivindicación. “Dicen que el dependiente tiene calidad de vida, que está bien atendido, pero eso no es así: La calidad de vida la tienen porque los cuidamos los padres”, afirma con rotundidad Antonia. De entrada, cuenta que Noemí Santana fue a su casa antes de las elecciones y reconoció al ver a su hijo que era un gran dependiente y que debía tener una solución. Antonia le votó y, al final, “nada”, sentencia. Todo sigue igual, expone.

También le dijeron lo mismo los otros políticos a los que las dos señoras les contaron su situación, pero nadie les hace caso y están cansadas, aunque Antonia sostiene que no va a dejar de luchar por lo que le corresponde a su hijo.

La señora nunca ha querido salir, pero al ver lo que dicen los políticos se enerva: “Mienten”

Ella ha dado un paso adelante para visualizar una situación en la que se encuentran “cientos de personas”, reconoce Miguel Montero, “y hay casos peores”, expone. Pero la ley es clara y si percibe una ayuda por un lado no puede recibir otra, aunque en el cómputo global sean cuantías irrisorias, incluso menos que el Ingreso Mínimo Vital o la pensión por invalidez a los que no tienen acceso porque estas personas discapacitadas no han podido cotizar.

En el caso de Antonia, su marido cobra una pensión baja y ella una no contributiva. Se dedica las 24 horas a su hijo, porque se ve capacitada y quiere hacerlo, pero es mucho esfuerzo y su marido tiene un marcapasos. Ella no pide ayuda para cuidarlo sino que le den los 442 euros que le reconocieron al principio. Ni más ni menos. Antonia trabajó de camarera de piso hasta que se casó. Vive en una casa de protección oficial en Ciudad Alta desde 1964 y ahora paga 350 euros de alquiler, además de agua, luz, comunidad, el seguro de defunción, el de la casa y el del coche que ella se compró y que adaptó para llevar a su hijo a donde hiciera falta. Ahora ha pedido un ayuda al alquiler y no sabe si se la van a conceder y quiere solicitar otra para el coche, que ya está viejo y la rampa para subir a su hijo se traba.

Salvador nació con parálisis cerebral porque aunque el médico le dijo que requería una cesárea no se la hicieron. “Vino con el cordón umbilical dándole tres vueltas al cuello. Cuando lo vi en la incubadora el mundo se me vino encima porque eran agujas por todos sitios”, recuerda. No denunció al médico porque pasó hace 50 años y entonces “no sabía” qué hacer, pero “él está enterrado y mi hijo está vivo”, sentencia.

Antonia no quiere la paga para “lujos”, sino porque su hijo se lo merece y la necesitan

Su día a día es cuidar a su hijo, que no puede andar. Se le entiende poco al hablar, pero la madre lo comprende todo. Salvador es un apasionado de internet, se sacó un curso de Radio Ecca y tiene distintos diplomas. Se conecta con su hermano, que lleva 30 años en Francia, por videoconferencia. Usa un casco que tiene un gancho para tocar las teclas pero necesita ayuda para mover el ratón. Antes venía una chica pero cobra “10 euros la hora y son 10 ó 20 euros cada vez y ya no podemos con tantos gastos”, dice Antonia. A Salvador le encanta el ordenador, comenta el mismo en su lenguaje poco inteligible.

Esta Semana Santa la familia no tiene vacaciones. Antes iban a unos apartamentos del Sur de la Isla, pero ya no pueden, así que no salen de vacaciones desde hace cuatro años. Logró que le pusieran una silla adaptada hasta el primer piso, pues el edificio no cuenta con ascensor, pero aparte de que Salvador se enganchó el brazo en un tramo y lo han tenido que operar y ponerle 27 puntos, el elevador se lo colocaron mal y hace cuatro meses que un tramo está desmontado.