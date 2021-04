Una furgoneta para los migrantes

Aristides Fernández, Tite, de 70 años, es un músico profesional oriundo de Uruguay y un referente de la música latinoamericana en las Islas. Llegó a Canarias hace 44 años como emigrante, proveniente de Montevideo, ciudad que fundaron 25 familias canarias en 1726. “Ahora hay entre 350.000 a 400.000 isleños y descendientes, que viven ubicados en el departamento de Canelones, a las afueras de Montevideo”, cuenta. De hecho, a la gente del campo en Uruguay los llaman “canarios”, precisa. Por eso, entiende a la perfección el drama de la emigración y se ha ofrecido a acoger a los chicos llegados en pateras y cayucos que duermen en la calle, tras ser desalojados de los hoteles del sur de Gran Canaria y que no han querido ir a macrocampamentos como el de Las Raíces, en Tenerife, por temor a ser deportados. Tite ha ofrecido una furgoneta que lleva 26 años con él y por las noches le pone un colchón y pueden dormir “perfectamente dos personas”, explica. Esta es otra forma de acogida para los más de 200 migrantes que siguen aún sin un techo, y que están siendo ayudados para encontrar un cobijo por la Plataforma Solidaria Somos Red. Cualquier fórmula para darles albergue es válida, con tal de que no pernocten a la intemperie y así, poco a poco, unos 80 migrantes ya tienen casas o espacios donde dormir hasta que se les encuentre una solución. Todos quieren seguir su camino a la Península pero no se lo permiten.

“La gente se olvida de que nadie es de ningún sitio porque todos venimos de otros sitios y no importa de dónde se es sino cómo se es”, expone este músico.

“La verdad es que esta gente está pasando un momento muy triste”, como lo pasó él cuando tuvo que emigrar de Uruguay. Arístides Fernández, Tite, nació en Montevideo en 1950 y llegó a Tenerife en 1976 con su amigo, también músico, Lucho Arzarello. Huian de un país que vivía una convulsión política liderada por el dictador Juan María Bordaberry. El 27 de junio de 1973 se produjo un golpe de Estado en el país y comenzó una década de dictadura. Tite y Lucho, que se dedicaban ya a la música entonces, decidieron irse con los pocos recursos que contaban. Les ayudó a venir a las Islas el joven poeta canario Juan Jiménez Santana, que desde El Carrizal había viajado varias veces a Uruguay, donde los conoció.

En 1976 llegaron a Tenerife y al poco tiempo empezaron a tocar en un pub que se llamaba La Tapera, donde conocieron a personajes del mundo de la música, especialmente a Manuel Luis Medina, El minuto, que les ayudó mucho en los inicios. De esos años recuerda a Julio Fajardo, Elfidio Alonso de Los Sabandeños y tantos otros. Después se mudó a Gran Canaria donde han nacido sus dos hijas. En Las Palmas de Gran Canaria tocaron en todos los locales de la época, entre ellos La Carreta, Tambanova y especialmente el Candombe, luego rebautizado como Medio Mundo. Siempre se ha dedicado a la música como guitarrista y cantante, y a la enseñanza, lo que en estos tiempos de pandemia es lo que más practica.

Tuvo el honor, dice, de participar en un disco con Sindo Saavedra, trabajó en Televisión Español en un programa de boleros con Braulio, “en Tenderete mil veces”, y ha tocado, “con Taburiente, con todos los grandes, como Rafael Amor, Carlos Puebla”, y si empieza a dar nombres no para. Se ha hecho un hueco en el mundo de la música en una tierra que lo acogió como emigrante. “Hoy me siento un canario más”, recalca.

Decidió ayudar a los chicos migrantes que se encuentran en la calle después de que un amigo se lo comentara. Estaba lloviendo en esos días, hace ya varias semanas, así que optó por colaborar dejándoles la furgoneta por las noches, y lo va a seguir haciendo “el tiempo que haga falta”.

Los jóvenes a los que da cobijo no suelen ser los mismos. Una voluntaria de Somos Red lo llama y le dice quiénes van a ir y así va acogiendo a unos y a otros. Los chicos conversan poco, explica, porque para ellos es muy duro al hablar otra lengua.

“No se puede ser indolente a esta desgracia”, afirma. Los migrantes creen que van a encontrar trabajo en Europa, pero se están quedando varados en las Islas. “Debe haber una solución política y el movimiento ciudadano se está moviendo para que la haya y se compromete llevándolos a sus casas”, expone. Y no solo eso, les dan comida diariamente, ropa, mantas, sacos, todo para que los chicos que duermen en la calle puedan tener un apoyo que palíe en cierto modo la dura situación en la que se encuentran.

Aunque no hablen mucho todos repiten los mismo, señala Tite: “Quieren irse, y muchos de ellos a Francia donde tienen familia”, explica el músico de las conversaciones que mantiene con ellos.