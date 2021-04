El senador autonómico de CC, Fernando Clavijo, criticó ayer con dureza las cargas policiales en el campamento de acogida de migrantes de Las Raíces y se preguntó “qué más tiene que para para que el Gobierno actúa”. “Estamos viendo imágenes de la carga con extrema dureza de la Policía Nacional dentro del campamento, los enfrentamientos y la tensión de gente desesperada tras meses de hacinamiento, con mala comida, condiciones indignas que vulneran los derechos de los ciudadanos, y la reflexión que hacemos es que a qué está esperando el Gobierno para cambiar su política migratoria. Todo el mundo tiene la sensación de que están forzando a que se produzca un hecho mucho más lamentable y duro de lo que está pasando estos días”, aseguró el dirigente nacionalista. Clavijo realizó estas declaraciones tras la finalización de la sesión de hoy de la ponencia sobre el fenómeno migratorio abierta en el Senado y en la que compareció Enrique Barbero, director general de ACCEM, la ONG que gestiona dicho campamento y sobre la que han recaído en los últimos meses muchas críticas por la escasez y mala calidad de la comida que se proporciona a los migrantes acogidos en esas instalaciones. Según explicó Clavijo, aunque esta cuestión apenas se abordó en la ponencia, el compareciente se justificó en que el catering que se ofrece se ajusta a las condiciones y contrato económico firmado con el Ministerio de Migraciones, cuyo titular, José Luis Escrivá, aseguró hace unos días que “cumplía los mejores estándares de calidad”.

Clavijo afirmó que “este Gobierno que se dice progresista está violentando los derechos fundamentales de los migrantes y eso lo ven los vecinos, lo ven los periodistas, lo ven las ONGs y los vemos nosotros a pesar de que se nos sigue negando la entrada”

“¿Qué tiene que pasar? No lo sé. Parece que no hay absolutamente nada que haga que este gobierno reflexione y cambie la actitud hacia personas que huyen del hambre y de la muerte y hacia un territorio frágil como Canarias y que no se merece el tratamiento que le da el Gobierno de España con la complicidad del G de Canarias”, recalcó el líder de CC.

La portavoz del PSOE sobre inmigración, Estefanía Martín, aseguró por su lado que el compareciente y responsable de ACCEM “ha puesto en valor el trabajo que se ha realizo en los últimos 30 años en materia de acogida, y cómo nuestro sistema de acogida se ha adaptado a las nuevas necesidades”, aunque reconociendo que “en el caso concreto de Canarias queda mucho camino por hacer, pero que sabemos que la meta está en modernizar y actualizar ese sistema de acoda para una migración segura”. La portavoz socialista lamentó que “el señor Clavijo vuelva a utilizar la política migratoria como arma arrojadiza y que siempre coja el camino del enfrentamiento y del conflicto, y que cualquier noticia la lleve a una situación de demagogia”. Insistió en recordar a Clavijo que “durante sus años de gobierno en Canarias no se acordó de la política migratoria”, y al PP en que “desde el 2012 al 2018, con Rajoy el frente del Gobierno central, se realizaron los mayores recortes en política migratoria y en efectivos de seguridad”.

El senador del PP por Gran Canaria, Sergio Ramos, señaló que “hemos vuelto a confirmar que todas las asociaciones que comparecen insisten en una visión crítica sobre la situación de los migrantes en Canarias y que se están vulnerando los derechos humanos”. Según él, “este drama humanitario no acaba porque hemos podido conocer que en lo que va de año han llegado a Canarias 3.500 personas en patera, mientras que en el mismo periodo de 2020 fueron 1.500”. “Ello demuestra que el Gobierno de España no está haciendo absolutamente nada en materia de control de la migración irregular y exigimos que se ponga la pilas para frenarla de una vez por todas”. Señaló antes de recordar que ayer se cumplía el plazo dado por el Senado, a través de una moción, para activar el SIVE de Lanzarote. “El Gobierno, una vez más hace, caso omiso a los mandatos parlamentarios”, resaltó.