La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, avanzó ayer al senador por la isla de La Gomera, Fabián Chinea, que su departamento “está trabajando con el Ministerio de Hacienda para que, con carácter inminente, es decir, en las próximas semanas, Canarias pueda disponer ya de los 30 millones de euros del programa de lucha contra la pobreza y prestaciones básicas de servicios sociales, incluido en los Presupuestos del Estado de 2021”. En la sesión plenaria celebrada esta tarde en la Cámara Alta, la nueva titular de Derechos Sociales respondió al senador de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) que su Ministerio está “preocupado por la situación por la que atraviesa Canarias y está ocupado en la búsqueda de soluciones”.

Chinea expuso, durante su intervención, que “Canarias es la comunidad autónoma más afectada por la crisis económica y social provocada por la pandemia. La destrucción de empleo en las Islas triplica en el último año a la que padece el conjunto del Estado. Más de 280.000 personas se encuentran sin empleo y casi 90.000 permanecen en un ERTE”. “En Canarias”, añadió el senador de ASG, “en 51.950 hogares no se percibe ningún ingreso, y existen casi 100.000 familias en las que todos sus miembros activos están desempleados. De esta manera, en el Archipiélago hay 151.136 viviendas en las que no entra ningún sueldo y, o bien sobreviven gracias al subsidio de desempleo, o a través de ayudas sociales. En conjunto representan el 17,6% del total de las familias de las Islas. Pero hay que tener en cuenta que entre estas personas no se encuentran aquellas que se han visto afectadas por un ERTE, ya que estos son contabilizados como ocupados”.