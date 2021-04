Sánchez, dispuesto a incluir nuevos sectores económicos isleños a las ayudas

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se mostró ayer dispuesto a incorporar nuevos a sectores económicos en las medidas para la superación de la crisis tanto en relación con las ayudas directas a las empresas y autónomos en dificultad, que prevén destinar 1.144 millones a Canarias, como en el Plan de Reconstrucción, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo remitirá a Bruselas para acceder a los 140.000 millones que le corresponden a España de los fondos europeos del plan Next Generation. Ambos programas de ayudas han sido objeto de críticas o recelos por parte distintos sectores empresariales y políticos en Canarias por no adaptarse a su realidad económica, ni recoger todas las actividades afectadas por la crisis.

“Tenemos que atender a todas las realidades empresariales y a todas las realidades territoriales”, admitió Sánchez ayer durante su comparecencia en el Congreso para explicar el Plan de Recuperación, aunque no alcanzó a responder con detalle a todas las objeciones que le plantearon los portavoces parlamentarios a este respecto. En relación con la aplicación de estas ayudas en Canarias, la portavoz de CC, Ana Oramas, se hizo eco de esas reservas con que el empresariado canario ha recibido las medidas del Ejecutivo, reclamó a Sánchez que corrija la redacción del decreto cuando éste sea tramitado en el Congreso, y que cambie también aspectos del Plan de Reconstrucción.

En su respuesta a Oramas, Sánchez transmitió la información que en ese momento las responsables del área económica del Ejecutivo le estaban señalando: “esta misma semana se van a enviar los convenios a las Comunidades Autónomas para que ellas tengan la suficiente flexibilidad como para saber qué otros sectores económicos pueden incorporarse a las ayudas que aprobamos hace unos días en el Consejo de Ministros”.

Oramas abandonó ayer el tono duro y lleno de reproches hacia el Gobierno de anteriores ocasiones y, recordando pese a todo la grave situación por la que considera que atraviesa Canarias, apostó por un linea propositiva, buscando cambios en las medidas del Ejecutivo para que estas incidan en las Islas. La diputada tinerfeña ofreció incluso la participación de CC en la búsqueda de alternativas. De esta forma, pareció responder a la “mano tendida” que Sánchez había ofrecido el día anterior en el Senado líder de la formación nacionalista, Fernando Clavijo, durante su respuesta en pleno a una pregunta del senador de CC.

Oramas repitió ante Sánchez los datos de las crisis económica y social de Canarias que ya le mencionara Clavijo en su pregunta del martes en el Senado, recordando así las 286.000 personas en paro o en ERTE, el 60 % de paro juvenil, y añadiendo que el PIB canario cayó el año pasado por encima del 20%, casi el doble que el conjunto del país, todo ello mientras “los bancos de alimentos están dando de comer a más de 350.000 personas todos los meses”. También insistió que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha excluido a 8 de cada diez personas que lo solicitaron.

“Esa es la situación de Canarias y ya lo advertimos el año pasado en mayo, y las ministras de Economía y de Turismo dijeron que yo hiperactuaba y que exageraba, mientras en la Comisión de Reconstrucción no se incluyeron ninguna de las medidas que propuso CC específicas para las Islas porque se consideró que no hacían falta”, afirmó Oramas.

La diputada nacionalista evitó nuevas críticas al Ejecutivo y centró su intervención en reclamar cambios en algunas de las medidas gubernamentales en marcha para dar respuesta a esa situación en las Islas.

“Ni los 1.144 millones ni con el Plan de Reconstrucción que se presentó ayer se evita que Canarias quede excluida y para eso hay que hacer unos cambios y yo y mi fuerza política, nos ofrecemos, junto con el gobierno de Canarias a que se hagan esos cambios”, afirmó la diputada en referencia a la cifra destinada a Canarias para ayudas directas a las empresas y autónomos en dificultad y al programa de apoyo europeo para la recuperación económica para la que Sánchez reclamó ayer el apoyo a CC.

Insistió la diputada nacionalista en este sentido en modificar la aplicación en Canarias del sistema de ayudas a las empresas y autónomos para superar las limitaciones que establece el decreto en su redacción actual, que deja fuera a una de cada ocho empresas canarias, entre ellas, según dijo, a todas las del sector industrial, así como a otras muchas de servicios y agroalimentario que tienen su principal campo de acción en el sector turístico, en la actualidad prácticamente cerrado. Según ella, el hecho de que el decreto excluya de las ayudas a las empresas con más de un 30 % de caída de la facturación deja fuera a muchas pymes y autónomos en el Archipiélago. Oramas propuso acogerse a la cláusula europea sobre la condición ultraperiférica de Canarias para “excepcionar” la aplicación de ese decreto “porque nosotros tenemos que tener esa diversificación de la economía.

Oramas insistió en la necesidad de articular medidas ya. “No podemos permitir que pase otro año y que las ayudas sigan sin ajustarse a la realidad de las Islas porque eso supondrá dejar atrás a Canarias” en la recuperación, refiriéndose a industrias canarias que están atravesando dificultades y están en peligro como el caso de JSP, “una de las grandes industrias en Canarias con más de 1.500 trabajadores”. La nacionalista Oramas aseguró además que “en Canarias no van a servir” los ejes del Plan de Reconstrucción aprobados el martes relacionados con la vivienda “porque en las Islas no tenemos ni aire acondicionado ni calefacción”. Apostó sin embargo por incluir en esos fondos todo lo relacionado con la economía circular del agua, la gestión de costas o la de residuos, que sí se reconocen en los planes del Ministerio de Transición Ecológica. “Le pido que no deje atrás a Canarias, y un poquito de empatía y un poquito de conocimiento”.

En el debate de ayer no participó el diputado de CC, Pedro Quevedo, que no pudo asistir a la sesión plenaria del Congreso por encontrarse convaleciente de los efectos de un tratamiento de faringitis. Pedro Sánchez, sin conocer en ese momento la causa de la ausencia del diputado nacionalista, expresó su deseo de que “se encuentre bien”.