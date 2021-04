Las formaciones nacionalistas Coalición Canaria y Nueva Canarias consideran insuficiente para el Archipiélago la nueva prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta el próximo mes de septiembre y demandan al Gobierno de Pedro Sánchez que se amplíe más allá de este plaza. CC exige que se establezca “como mínimo” hasta el 31 de diciembre del 2021 en el caso de Canarias, mientras que NC sostiene que los ERTE en las Islas deben mantenerse hasta que se recupere la movilidad turística, algo que también reclama CC.

Coalición Canaria reivindica la inclusión de la disposición adicional en la negociación de la prórroga de los ERTE anunciada por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, e insiste en que no se puede afrontar la recuperación económica en las islas con el “cortoplacismo” y la “incertidumbre” que generan las prórrogas trimestrales de este instrumento.

CC acusa al PSOE de “dejar atrás” a las Islas por tratar de imponer este modelo que, en su opinión, no funciona en Canarias porque el Archipiélago no padece los mismos problemas que el resto de España y porque en ellas se destruye cuatro veces más empleo que la media del Estado. “Es inviable pensar en la recuperación (económica) hasta que el sector turístico despegue, y esto no ocurrirá ni el 31 de mayo, lamentablemente, ni en los meses de verano. Es fundamental que las políticas se adapten a la situación real de las Islas y den certezas a empresas y a los propios trabajadores”, recalca.

El portavoz en el Parlamento canario de NC, Luis Campos, denuncia por su parte que la extensión hasta septiembre es insuficiente incluso en el escenario más optimista de que se alcance inmunidad de grupo de la covid en Europa en 2021, dado que Canarias necesitará más tiempo para reactivar la industria del turismo.

A finales de marzo, recuerda Campos, en las islas había 86.826 trabajadores en ERTE, el 11,86% del total del país, cuando representa menos del 5% de la población.