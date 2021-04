Los partidos pactan la Junta de Control de RTVC para evitar más bloqueos

Los grupos políticos del Parlamento encarrilan la conformación de los órganos de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) casi dos años después del inicio de la legislatura y de provisionalidad en el ente en la figura del actual administrador único, Francisco Moreno. Ayer, en el último día de plazo, se hicieron públicos los nombres de los candidatos propuestos para formar parte de la Junta de Control: Francisco Pomares y Cristina Vera por CC; Alfonso Campoamor y Luz Belinda Giraldo por el PSOE; Carmen Medina por ASG, dentro de la cuota socialista; Rosi Morera por NC y Jorge Rodríguez por el PP. Los partidos han optado por un marcado perfil jurídico en varios de los aspirantes y será el próximo lunes cuando se evaluará la idoneidad de los candidatos en la comisión parlamentaria de RTVC. El pacto evita el bloqueo en el pleno de elección del 11 y 12 de mayo, excepto que haya sorpresas el lunes.

El bloqueo que había en un primer momento por la paridad y que provocó el reciente aplazamiento solicitado por los grupos que apoyan al Gobierno ha sido solventado tras modificarse algunos de los nombres que estaban previstos inicialmente. La primera propuesta estaba desequilibrada por contar con más hombres que mujeres, lo que abocaba a una paralización en la elección del órgano. Finalmente el reparto de género se ha quedado en cuatro mujeres y tres hombres.

Los miembros de la Junta tienen derecho a sueldo, pero no se ha concretado

Además de la paridad, otra de las cuestiones que ha ralentizado la búsqueda de candidatos es la remuneración de los mismos. La ley contempla que los miembros de la Junta de Control percibirán las retribuciones que les correspondan mediante un acuerdo y si se decide que tengan dedicación exclusiva los fondos deberán estar en los presupuestos. Las cuentas autonómicas de este año no contemplan una partida destinada a este fin, por lo que si finalmente sale adelante en el pleno la propuesta actual será una de las primeras decisiones a adoptar para habilitar un crédito a tal fin.

La portavoz del PSOE en la Cámara regional, Nayra Alemán, puntualiza que una vez conformada la Junta de Control sus miembros podrán ser remunerados porque está recogido en la ley, pero serán los grupos los que tendrán que ponerse de acuerdo. En la misma línea se pronunciaron los portavoces de NC, Luis Campos, y ASG, Casimiro Curbelo, que esperan concretar este asunto una vez se supere la idoneidad de los candidatos. Por su parte, la portavoz del PP en el Parlamento, Australia Navarro, afirmó desconocer este extremo ya que hasta ahora no se ha concretado entre los grupos: “En principio desde mañana no van a tener una retribución pero tienen derecho y hay que decidirlo”, añadió.

Si no hay contratiempos en las comparecencias que tendrán los candidatos el lunes en la comisión parlamentaria de RTVC, se prevé que la votación en el pleno salga sin problemas y no se vuelvan a repetir los bloqueos de anteriores etapas con votaciones que no alcanzaban la mayoría suficiente. Con los cambios introducidos en la ley la primera votación deberá reunir tres quintos de los diputados y, si no alcanzasen esa cifra, la segunda votación se solventaría con la mayoría absoluta. Los partidos que respaldan al Gobierno han consensuado los nombres por lo que al menos la mayoría absoluta la tienen garantizada. Nayra Alemán explica que “lo único que sabíamos de la oposición es que se cumpliera la paridad, respetaremos las demás candidaturas y será la comisión la que diga si son idóneos o no”.

En este sentido, el portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, aboga por el acuerdo y el consenso en esta nueva etapa de RTVC para evitar que continúen los problemas que han salpicado al ente en el pasado. Para Curbelo “se trata de sumar y por eso creo que cumplen con los criterios profesionales y de experiencia, estoy seguro de que habrá unanimidad”, aseguró.

En la terna propuesta ayer por los grupos políticos se mezclan perfiles claramente técnicos y jurídicos –Cristina Vera y Carmen Medina por ejemplo– con otros más vinculados a los medios de comunicación como es el caso de Francisco Pomares, Rosi Morera o Luz Belinda Giraldo. Pero también hay perfiles marcadamente políticos caso de Jorge Rodríguez –exconcejal, exdiputado y exsenador del PP– o Alfonso Campoamor, miembro de la ejecutiva local del PSOE de la capital grancanaria y uno de los dirigentes de confianza del consejero Sebastián Franquis.

El PSOE presenta como candidato a director general al actual administrador único de RTVC, Francisco Moreno, que en principio cuenta con el consenso no solo de los grupos que respaldan al Gobierno, sino también de al menos los dos principales grupos de la oposición, Coalición Canaria y el Partido Popular.